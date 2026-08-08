Lecce, Villa Convento senza ambulatorio vicino, da agosto scorso. Rotundo presenta un’interrogazione e una proposta

LECCE – Il presidente della Commissione controllo XI, Antonio Rotundo, ha depositato un’interrogazione a risposta scritta, rivolta alla sindaca Poli Bortone, per chiederle quali iniziative intenda adottare affinché Villa Convento possa avere un ambulatorio al servizio del medico nominato dalla Asl. La proposta è che, in attesa di una soluzione definitiva, si possa organizzare un servizio – a cura del Comune – di trasposto a chiamata per consentire alle persone fragili, disabili e anziani soli di poter raggiungere l’Emporio della solidarietà presso la Comunità Emmanuel. “Il direttore generale della Asl ha nominato la dottoressa Angelini Alice quale medico di medicina generale presso il distretto socio-sanitario di Lecce – spiega Rotundo – Con il provvedimento su richiamato si è data soluzione alla carenza del medico di base nella frazione di Villa Convento, postazione scoperta dall’agosto dello scorso anno, ma al tempo stesso lo studio medico della dottoressa Angelini è attualmente previsto presso l’Emporio della Solidarieta della Comunità Emmanuel, sulla strada provinciale Lecce-Villa Convento. È necessario assicurare la prossimità del medico alla comunità della piccola frazione per evitare disagi alla popolazione anziana ed alle persone disabili, ma che tuttora manca a Villa Convento uno studio medico che possa consentire alla d.ssa Angelini di svolgervi la propria attività di medicina generale. L’amministrazione, già nei mesi scorsi, rispondendo ad una mia interpellanza, ha escluso di poter utilizzare a tale scopo immobili di proprietà comunale. Quindi, è necessario garantire perlomeno il trasporto nella sede ai più fragili in attesa di una soluzione definitiva”.