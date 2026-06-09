Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Ugento

UGENTO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Ugento (LE). I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 11 giugno nell’abitato di Ugento (LE). L’interruzione riguarderà Via Thomas Edison nel tratto tra via Carlo Goldoni e via Archimede.
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quando
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quando
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Ugento
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Ugento
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quando
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato in abitato di Ugento