Lecce celebra il 212° annuale di fondazione dell’arma dei carabinieri: una storia di servizio, legalità e vicinanza alla comunità

Lecce si prepara a rendere omaggio a una delle istituzioni più autorevoli e radicate nella storia del Paese. Il prossimo 5 giugno, alle ore 20.00, la suggestiva cornice del chiostro di Palazzo Dei Celestini ospiterà la cerimonia del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, un appuntamento che rinnova il legame profondo tra l’Arma, il territorio e le comunità che quotidianamente ne riconoscono il valore e la presenza.

Per una sera, il palazzo simbolo delle istituzioni provinciali si illuminerà dei colori dell’Arma, trasformandosi in un luogo di memoria, riconoscenza e partecipazione collettiva. Un gesto simbolico che richiama oltre due secoli di storia al servizio dell’Italia, durante i quali i Carabinieri hanno accompagnato l’evoluzione del Paese mantenendo saldi i principi di legalità, prossimità e tutela dei cittadini.

La celebrazione vedrà la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, accanto a una rappresentanza significativa del mondo della scuola. Proprio gli studenti saranno tra i protagonisti della serata, a testimonianza di un impegno che va oltre l’attività operativa e si traduce in un costante investimento nella cultura della legalità. Nel corso dell’anno scolastico, infatti, il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce ha promosso, insieme agli istituti del territorio, un articolato percorso educativo volto a sensibilizzare le giovani generazioni sui valori della cittadinanza responsabile, del rispetto delle regole e della convivenza civile.

La cerimonia sarà scandita da momenti di forte valore istituzionale e simbolico. Saranno resi gli onori ai Gonfaloni della Provincia e dei Comuni di Lecce, Campi Salentina, Maglie, Gallipoli, Tricase e Casarano, insieme ai Labari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con la partecipazione del Gruppo delle Benemerite e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Una presenza che richiama la continuità tra memoria, servizio e identità collettiva. Particolarmente significativa sarà la compagnia di formazione schierata per l’occasione, composta da Carabinieri in Grande Uniforme Storica, dai rappresentanti delle Stazioni territoriali e delle specialità operative presenti nel Salento. Un’immagine che racconta l’evoluzione dell’Arma attraverso il tempo e, al contempo, la sua capacità di rispondere alle esigenze di una società in continua trasformazione.

Il cuore della cerimonia sarà rappresentato dalla consegna delle ricompense ai militari che si sono distinti in attività di servizio. Un momento che restituisce il senso più autentico della missione dell’Arma: la dedizione silenziosa, il coraggio nelle situazioni più complesse, la professionalità e il senso del dovere che ogni giorno guidano l’operato di donne e uomini impegnati nella difesa della sicurezza e della coesione sociale.

A chiudere la serata sarà la musica, linguaggio universale capace di unire istituzioni e cittadini. L’esibizione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica Tito Schipa offrirà al pubblico un momento di grande intensità artistica, suggellando una celebrazione che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri rappresenta così non soltanto una ricorrenza istituzionale, ma un’occasione per riaffermare il valore di una presenza che, da oltre due secoli, accompagna la vita delle comunità italiane con spirito di servizio, senso dello Stato e vicinanza ai cittadini.

A Lecce, questa storia continua a scriversi ogni giorno, nel segno della fiducia e della responsabilità condivisa.