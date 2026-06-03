Lecce, doppia rapina tra supermercato e negozio in centro: arrestati due uomini

LECCE – Prima un supermercato, poi una boutique. Due uomini, un 34enne residente a Barletta e un 46enne residente a Cisterna di Latina, sono stati arrestati dalla polizia con le accuse di rapina impropria aggravata, ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il primo episodio è avvenuto in un supermercato del centro, dove i due avrebbero tentato di allontanarsi con alimenti e superalcolici nascosti negli zaini. Scoperti dal personale di sicurezza, uno dei due avrebbe estratto un coltello a scatto minacciando il vigilante per garantirsi la fuga.

Poco dopo, in un negozio di abbigliamento di via Trinchese, uno dei sospettati avrebbe sottratto una maglietta e sarebbe fuggito verso i Giardini Pubblici. Durante l’inseguimento del titolare, il complice avrebbe brandito un coltello nel tentativo di aggredire il commerciante. Gli agenti sono intervenuti riuscendo a disarmare e bloccare entrambi gli uomini, che avrebbero opposto resistenza e minacciato i poliziotti.

Le perquisizioni hanno permesso di recuperare la refurtiva sottratta nei due esercizi commerciali. Addosso al 46enne è stato inoltre trovato un documento d’identità appartenente a un’altra persona, sequestrato nell’ambito di un’ipotesi di ricettazione.

Su disposizione della Procura, i due sono stati condotti nel carcere di Lecce in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.