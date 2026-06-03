Minore sottratto ai suoi rapitori e affidato ai poliziotti, dopo anni avvocato salentino cerca informazioni del ragazzo

SALENTO – Un’istanza di verifica negli archivi e richiesta di eventuale inoltro di comunicazione alla famiglia di un minore francese rinvenuto nel centro storico cli Genova nel periodo fine ottobre e gli inizi di novembre 2013. A cui ha fatto seguito, più di recente, un sollecito. L’istanza è a firma dell’avvocato Tony Margari, inoltrata da tempo alla Questura di Genova, che ripercorre la vicenda: nel periodo compreso tra la fine del mese di ottobre e i primi giorni del mese di novembre dell’anno 2013, l’avvocato si trovava a Genova, nel centro storico della città, insieme alla propria compagna. Mentre percorreva una delle vie del centro storico, l’avvocato notava un bambino di circa otto anni, biondo, visibilmente impaurito, che si trovava in compagnia di due soggetti di etnia rom.

La situazione appariva immediatamente anomala e potenzialmente pericolosa per il minore; pertanto l’avvocato, con senso civico e spirito di responsabilità, interveniva prontamente avvicinandosi ai due soggetti e riuscendo ad allontanarli, mettendo così in sicurezza il bambino. Il minore appariva estremamente spaventato e parlava esclusivamente in lingua francese. Durante il breve dialogo il bambino riusciva solamente a riferire di provenire dalla città di Avignone (Francia), senza tuttavia essere in grado di fornire ulteriori indicazioni utili. Il legale salentino, a quel punto, ha chiesto informazioni ad alcuni passanti per individuare la sede della Questura e ha accompagnato personalmente il minore presso la Questura di Genova.

Gli agenti riferivano che il minore era già oggetto di ricerche da alcune ore; che successivamente sopraggiungevano anche i genitori del bambino, i quali visibilmente commossi abbracciavano l’avvocato ringraziandolo per quanto accaduto. tale episodio è rimasto scolpito nella memoria del professionista come un momento di grande valore umano e civico. Oggi, a distanza di molti anni, il bambino dovrebbe essere ormai un giovane adulto e il desiderio dell’avvocato è esclusivamente quello di poter ricordare quel lieto evento e, se possibile, ristabilire un contatto umano o far pervenire un semplice messaggio di saluto.

Anche nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le amministrazioni pubbliche possono valutare forme di collaborazione istituzionale consistenti nel semplice inoltro di una comunicazione al soggetto interessato o ai suoi familiari senza divulgazione dei dati personali; che nel caso di specie, trattandosi di cittadino francese, potrebbe essere possibile – ove ritenuto opportuno trasmettere una comunicazione tramite i canali di cooperazione tra forze di polizia europee o tramite le autorità di polizia francesi competenti per territorio. Nell’istanza l’avvocato chiede se sia possibile verificare negli archivi della Questura di Genova l’episodio del ritrovamento e dell’accompagnamento di un minore francese proveniente da Avignone nel periodo indicato (fine ottobre – inizi novembre 2013); qualora non sia giuridicamente possibile comunicare i dati identificativi del soggetto interessato, se la Questura di Genova possa valutare la possibilità di inoltrare alla famiglia del minore o allo stesso ragazzo, oggi presumibilmente adulto, un messaggio del sottoscritto. in via alternativa, se possa essere valutata la possibilità di trasmettere tale comunicazione alle competenti autorità di polizia francesi affinché possano eventualmente contattare la famiglia interessata.

“L’istanza – commenta l’avvocato – è motivata esclusivamente da finalità umane e commemorative e non è in alcun modo finalizzata all’acquisizione o all’utilizzo improprio di dati personali”.