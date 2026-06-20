Nasce Giramenti: un nuovo modo di scoprire il Capo di Leuca

Un turismo più lento, più consapevole e soprattutto più legato ai borghi: è l’idea che sta dietro a GiraMenti, il nuovo tour operator che punta a raccontare il Capo di Leuca partendo da ciò che spesso resta fuori dalle rotte “da cartolina”. L’iniziativa si inserisce nel solco dei progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi sostenuti dal PNRR (M1C3 – Misura 2, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”, Linea B), finanziati dall’Unione Europea attraverso NextGenerationEU.

Il cuore del progetto è chiaro: costruire viaggi itineranti progettati da esperti locali, con pacchetti personalizzabili che mettano in connessione centri urbani, campagne e mare, ma con un’attenzione particolare alle “micro-bellezze” del territorio. Non solo spiagge, quindi, ma case a corte, edicole votive, cripte, frantoi ipogei, musei civici archeologici, siti come Vereto, tradizioni popolari e mestieri artigianali.

Una proposta pensata per chi viaggia fuori stagione

La base di partenza è un dato che chi vive il territorio conosce bene: l’interesse per il basso Salento non si esaurisce in agosto. Negli ultimi anni, infatti, anche comuni piccoli e senza lunghe coste sabbiose — come Patù e Morciano di Leuca — hanno registrato presenze importanti, segno che una parte crescente di viaggiatori cerca storia, architettura e identità locale, oltre al mare.

«Il Capo di Leuca non è un luogo “da attraversare”: è un territorio da leggere, con calma», spiega Elena Franza, che racconta la visione alla base di GiraMenti. «Abbiamo immaginato itinerari che accompagnino le persone dentro i dettagli: i centri storici, le campagne, le botteghe, i racconti dei luoghi. Il mare resta un elemento potente, ma non è l’unico. E soprattutto vogliamo lavorare per distribuire le presenze anche nei mesi meno affollati, quando il territorio è più vivibile e autentico».

L’obiettivo è intercettare un target preciso, emerso dall’analisi: piccole famiglie (4–5 persone) spesso con figli sotto i 15 anni, interessate a un’offerta capace di unire scoperta culturale, esperienze culinarie e attività sul territorio.

Itinerari, rete e ricadute locali

GiraMenti non si presenta come una semplice proposta di “escursioni”. L’impostazione, almeno sulla carta, punta a costruire un sistema integrato, capace di attivare una rete di soggetti locali e generare ricadute su più piani: culturale, turistico, occupazionale e ambientale.

«Non ci interessa vendere una lista di tappe», continua Franza. «Vogliamo creare percorsi strutturati, dove ogni esperienza abbia un senso e una coerenza: dai musei ai frantoi, dalla cucina popolare alle professioni artigianali che rischiano di scomparire. Se il visitatore torna a casa con un racconto in più, e il territorio ha generato lavoro e relazioni, allora il viaggio ha funzionato».

Nel progetto, inoltre, viene dichiarata la volontà di lavorare in sinergia con enti del terzo settore, associazioni e realtà già radicate, e di tenere insieme innovazione e sostenibilità, anche richiamando gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Ospitalità e servizi: un’offerta “su misura”

Una delle leve operative indicate riguarda l’integrazione tra itinerari e accoglienza. I pacchetti, infatti, includeranno anche soggiorni in case vacanza e ville, con una collaborazione già prevista con DimoraNelSalento, realtà attiva nell’ospitalità e descritta nel progetto come coerente con una mission di investimento “in cultura”, anche attraverso sostegno a iniziative ed eventi.

Sul piano logistico, l’idea nasce anche da un limite noto del territorio: i collegamenti. Il Capo di Leuca resta un’area dove, soprattutto per chi arriva da fuori, la mobilità può diventare un ostacolo. Da qui l’accordo previsto con Pippi Tour per i transfer e con Mastroleo autonoleggio per soluzioni di mobilità più flessibili, come biciclette, scooter e motocicli.

Partner culturali e comunità: musei, agricoltura, inclusione

Tra le collaborazioni citate spiccano anche realtà legate alla cultura e al sociale: dalla Casa Museo Retrò del signor Salvatore, alla collaborazione con Arci Terra di Mezzo Patù, fino alla Casa delle Agriculture Tullia e Gino, impegnata su temi come agricoltura, legalità, recupero di colture e percorsi educativi multigenerazionali.

Il progetto dichiara anche l’intenzione di non essere “neutro” sui temi dell’inclusione, prevedendo la possibilità di lavorare su percorsi dedicati a persone in condizioni di svantaggio o disabilità, e di costruire un’offerta capace di dialogare con la comunità locale.

Un Capo di Leuca “oltre le spiagge”

Il messaggio finale è una promessa – e una sfida: spostare lo sguardo del visitatore dai grandi classici verso un territorio più profondo, fatto di connessioni e dettagli.

«GiraMenti nasce da un’esigenza semplice», conclude Elena Franza. «Far incontrare chi arriva con quello che c’è davvero: non solo luoghi, ma persone, competenze, storie. Il Capo di Leuca non ha bisogno di essere inventato: ha bisogno di essere raccontato bene, con rispetto e con visione».

Per tutte le informazioni: https://www.giramenti.it/