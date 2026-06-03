Rapina in un centro radiologico: banditi armati in fuga con un’auto rubata

CASARANO (Lecce) – Rapina nel tardo pomeriggio di oggi ai danni di un centro radiologico. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 18.30 da tre individui armati che hanno fatto irruzione nella struttura.

Secondo le prime informazioni, uno dei malviventi era armato di taglierino, un altro di coltello e il terzo di un fucile. Dopo aver portato a termine la rapina, i tre si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat Panda risultata rubata in mattinata a Cutrofiano.

Il bottino ammonta a circa 2mila euro, sul caso indagano i militari della Compagnia Carabinieri di Casarano, che hanno avviato le ricerche dei responsabili e stanno acquisendo tutti gli elementi utili per ricostruire l’accaduto e individuare i rapinatori.