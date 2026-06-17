Rinnovo del Consiglio provinciale, elezioni di secondo grado fissate per lunedì 27 luglio

Il Consiglio provinciale di Lecce si rinnova. Con decreto odierno n.19, il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino ha stabilito che “è indetta per lunedì 27 luglio 2026 l’elezione dei 16 componenti del Consiglio provinciale di Lecce”.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 23nelle due sezioni del seggio elettorale, che saranno appositamente costituite presso la sala consiliare e la sala delle Commissioni consiliari, al secondo piano di Palazzo dei Celestini a Lecce. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio della provincia di Lecce, in carica alla data delle elezioni e sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della provincia.

L’elezione del Consiglio provinciale avviene, con voto diretto, libero e segreto, sulla base di liste composte da un numero di candidati non inferiore a 8 e non superiore a 16, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Il voto è ponderato (art. 1 della L.n. 56 del 2014).

Le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale devono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale, appositamente costituito presso la sede della Provincia di Lecce, dalle ore 8 alle ore 20 di lunedì 6 luglio e dalle ore 8 alle ore 12 di martedì 7 luglio.

Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente (www.provincia.le.it), e trasmesso, per posta elettronica, a tutti i sindaci della provincia di Lecce e alla Prefettura di Lecce.