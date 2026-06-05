Deblattizzazione delle reti fognarie e misure di prevenzione: il presidente della Provincia Tarantino scrive ad Acquedotto Pugliese interpretando le esigenze dei comuni

LECCE – “La Provincia di Lecce, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai Sindaci e dalle Amministrazioni comunali del territorio, richiama l’attenzione sulla crescente presenza di blatte registrata in diversi centri abitati, fenomeno che tende ad accentuarsi con l’innalzamento delle temperature e che determina diffuse preoccupazioni tra cittadini e amministratori locali”.

“Nell’esercizio del proprio ruolo di Ente di Area Vasta e di coordinamento istituzionale al servizio delle comunità locali, la Provincia ritiene doveroso farsi interprete delle esigenze rappresentate dai Comuni, favorendo il dialogo tra le amministrazioni interessate e i soggetti competenti alla gestione dei servizi pubblici essenziali”.

Scrive cosi il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, in una nota indirizzata ad Acquedotto Pugliese, in merito alla richiesta di informazioni sulla programmazione degli interventi di deblattizzazione delle reti fognarie e proposta di rafforzamento delle misure di prevenzione.

“Tale situazione presenta evidenti riflessi sotto il profilo igienico-sanitario, della qualità della vita urbana, della sicurezza e del decoro pubblico, rendendo opportuno un costante monitoraggio delle attività di prevenzione e contrasto poste in essere nell’ambito delle reti fognarie di competenza”.

Quindi le richieste: “Alla luce di quanto sopra, si chiede ad Acquedotto Pugliese S.p.A. di comunicare: la programmazione degli interventi ordinari e straordinari di deblattizzazione previsti per l’anno in corso; lo stato di avanzamento delle attività già eseguite; eventuali ulteriori interventi programmati nei territori maggiormente interessati dal fenomeno; i riferimenti tecnici territoriali ai quali le Amministrazioni comunali possono rivolgersi per segnalazioni e richieste operative”.

L’invito è anche al governo regionale: “Si ritiene altresì opportuno rappresentare alla Regione Puglia la necessità di una particolare attenzione verso il fenomeno in esame, che interessa diffusamente numerosi centri abitati e che richiede adeguate azioni preventive soprattutto durante il periodo estivo. Si invita pertanto la Regione Puglia a valutare, nell’ambito delle proprie competenze di programmazione e indirizzo del servizio idrico integrato, l’adozione di ogni utile iniziativa finalizzata al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto della proliferazione di blatte nelle reti fognarie, anche mediante l’eventuale destinazione di ulteriori risorse economiche e la promozione di programmi straordinari di intervento a supporto dei territori maggiormente interessati”.

“La Provincia conferma la propria disponibilità a favorire ogni utile forma di coordinamento tra gli enti coinvolti, nell’interesse delle comunità locali e al fine di assicurare risposte efficaci alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni comunali”, conclude la nota del presidente Tarantino.