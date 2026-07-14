Consiglio provinciale: via libera agli equilibri di bilancio

LECCE – “Ringrazio tutte le consigliere e tutti i consiglieri provinciali per il lavoro svolto in questi anni, per il contributo offerto al confronto istituzionale e per il senso di responsabilità con cui, pur partendo spesso da posizioni diverse, abbiamo affrontato le questioni che riguardano il nostro territorio. Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo ad Andrea Pulli, Valeria Ferraro e Gabriele Mangione, che hanno scelto di non ricandidarsi. A loro va il mio apprezzamento per l’impegno, la disponibilità e il contributo assicurato all’attività del Consiglio. Ogni esperienza amministrativa lascia un patrimonio di competenze e di relazioni che resta a servizio delle comunità”. A dichiararlo il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, in apertura dei lavori del Consiglio provinciale, ultimo atto dell’assise consiliare in carica prima del prossimo rinnovo elettorale.

“Mi auguro che la competizione elettorale, in vista del prossimo 27 luglio, si svolga nel segno del rispetto reciproco e della correttezza, nella consapevolezza che l’obiettivo comune è rendere la Provincia sempre più capace di sostenere i Comuni e di rispondere ai bisogni del territorio. In questi mesi abbiamo dimostrato che le istituzioni possono lavorare insieme con spirito costruttivo, mettendo al centro gli interessi delle Comunità. È questo il metodo che auspico continui a guidare anche il prossimo Consiglio provinciale, qualunque ne sia la composizione”, ha concluso Tarantino.

L’assise consiliare ha poi approvato all’unanimità la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi a giugno scorso dell’esercizio finanziario 2026.

“Con la delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio viene effettuato lo stato di avanzamento del Bilancio a metà percorso dell’anno. Questa verifica per il 2026 conferma come la Provincia di Lecce abbia una struttura finanziaria solida, che non solo garantisce appieno tutti gli equilibri, finanziario, economico e di cassa, ma in proiezione al 31 dicembre 2026 è destinata, come per gli ultimi esercizi, a maturare avanzi di amministrazione che verranno poi impiegati per rafforzare i servizi alla collettività come la manutenzione del patrimonio scolastico, migliorare la viabilità, offrire assistenza ai Comuni del territorio”, ha evidenziato, nel suo intervento, il dirigente dei Servizi Finanziari Pantaleo Isceri.

Che ha proseguito: “Pertanto il fondamentale momento della verifica degli equilibri di bilancio per il 2026, ed il collegato assestamento dello stesso, non desta alcuna preoccupazione. Anzi la delibera non è soltanto una bollinatura del check infrannuale dello stato finanziario, ma rappresenta per l’Ente un momento di grande soddisfazione. Un atto attraverso cui il Consiglio certifica non solo l’inesistenza di debiti fuori bilancio, il permanere degli equilibri e la buona capacità previsionale in sede di approvazione del Bilancio, ma che principalmente non vi sono, in un orizzonte di medio periodo, accadimenti che possano incrinare la stabilità economico/finanziaria della Provincia. Tutto questo non è un risultato di poco conto in un contesto in cui vengono assorbiti 600mila euro di tagli, di costi crescenti a causa della crisi energetica e di una autonomia finanziaria tutta da costruire a livello governativo”.

“Questa stabilità è anche una caratteristica delle principali società partecipate dalla Provincia che al 30 giugno 2026 hanno tutte approvato i propri Bilanci in utile”, ha concluso il dirigente Isceri.