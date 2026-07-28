Provinciali, finisce 8 a 8: il centrosinistra conserva la guida, ma l’area Marti domina il centrodestra. Pd primo partito, flop M5S

LECCE – Finisce in perfetta parità, otto consiglieri per parte, il rinnovo del Consiglio provinciale di Lecce. Un risultato che fotografa un sostanziale equilibrio tra centrosinistra e centrodestra ma che, sul piano della governabilità, non modifica gli assetti di Palazzo dei Celestini: il presidente della Provincia Fabio Tarantino, infatti, mantiene il controllo dell’assemblea grazie al proprio voto, che porta la maggioranza a 9 contro 8. Se dal punto di vista numerico il centrosinistra riesce dunque a conservare la guida dell’ente, il dato politico più significativo arriva dall’interno del centrodestra, dove la Lega dell’area del senatore Roberto Marti conquista una vittoria ben oltre le aspettative, eleggendo tutti e quattro i propri candidati e superando Fratelli d’Italia per numero di consiglieri.

Il centrosinistra porta a casa otto seggi. Il Partito Democratico si conferma la forza trainante della coalizione, raccogliendo oltre 21 mila voti ponderati ed eleggendo quattro consiglieri: Francesco Volpe, primo degli eletti dell’area progressista, Ippazio Morciano, Stefano Prete (sindaco di Parabita) e Attilio De Marco. Due seggi vanno all’area dell’assessore regionale Sebastiano Leo con Graziano Vantaggiato, sindaco di Soleto, e Maurizio Cisternino, sindaco di Malendugno. Un consigliere viene eletto nell’area riconducibile ad Alessandro Delli Noci, con Christian Gnoni, consigliere comunale di minoranza a Lecce sostenuto anche da alcuni amministratori del Pd leccese. Completa la rappresentanza del centrosinistra Laura Alemanno, unica eletta della lista civica “Insieme per il Salento”.

Se il Pd consolida il proprio primato, non decollano invece le altre esperienze politiche dell’area progressista. Il Movimento 5 Stelle resta senza rappresentanti: non riesce infatti l’elezione di Antonio Tramacere. Rimane fuori anche Giovanni Carità, candidato della lista civica “Prossima”, riconducibile all’area dell’ex sindaco di Bari Antonio Decaro, confermando la scarsa capacità di radicamento della formazione nel territorio salentino.

Sul fronte opposto il centrodestra conquista complessivamente otto seggi con la lista unitaria, ma è la distribuzione interna a rappresentare la vera novità politica. La Lega, guidata in provincia dal senatore Roberto Marti, elegge tutti e quattro i candidati: il vicesindaco di Calimera Brizio Maggiore, Claudio Dell’Anna, Giuseppe Palese e il sindaco di Squinzano Mario Pede. Un risultato che consente all’area leghista di superare Fratelli d’Italia, fermo a tre consiglieri con Oronzino Tramacere, Francesco De Vitis e Renato Stabile, quest’ultimo primo eletto dell’intera competizione con 7.465 voti ponderati. Forza Italia ottiene invece un solo seggio con Vincenzo Carlà. Resta escluso Lorenzo Donno, sindaco di Muro Leccese.

Tra i risultati più rilevanti spicca anche quello di Claudio Dell’Anna, terzo della lista unitaria del centrodestra con 4.904 voti ponderati. Grande Lecce parla di “straordinaria notizia” e sottolinea come l’elezione rappresenti il riconoscimento del percorso politico costruito sul territorio e della capacità di incidere nelle scelte amministrative della provincia.

Soddisfazione viene espressa anche da Fratelli d’Italia. Il deputato e coordinatore provinciale Saverio Congedo evidenzia come il partito si confermi “la forza trainante del centrodestra” per numero di amministratori mobilitati e voti ponderati, rivendicando 20.118 preferenze ponderate e il sostegno di 259 consiglieri comunali. Congedo sottolinea inoltre il successo della lista unitaria del centrodestra, che con 44.188 voti ponderati ha conquistato metà dell’intero Consiglio provinciale, pur esprimendo rammarico per la mancata elezione di Antonio Donno.

Ancora più netto il commento del senatore Roberto Marti e del consigliere regionale Gianni De Blasi, che definisce l’esito delle urne “un successo straordinario” per la Lega. Il leader leghista sottolinea come l’elezione di tutti e quattro i candidati rappresenti un risultato “che va oltre ogni più positiva previsione”, attribuendolo al radicamento del partito tra sindaci e amministratori locali. Per Marti il voto rafforza ulteriormente il ruolo della Lega all’interno del centrodestra salentino e certifica una crescita politica che trova conferma proprio nella composizione del nuovo Consiglio provinciale. Sul piano degli equilibri istituzionali nulla cambia nella guida dell’ente, ma il voto consegna una fotografia politica destinata a pesare nei futuri rapporti di forza sia nel centrosinistra, dove il Pd rafforza la propria leadership, sia soprattutto nel centrodestra, dove l’area Marti esce dalla competizione come il vero vincitore della tornata elettorale.