Sabato 6 giugno festa grande nella Chiesa di Lecce per i settantacinque anni dell’arcivescovo Michele Seccia

LECCE – Passata la solennità del Corpus Domini, sabato 6 giugno sarà di nuovo festa grande nella Chiesa di Lecce guidata e sostenuta nel suo cammino sulle strade del Vangelo dal suo pastore, l’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta.

Il 6 giugno, infatti, l’arcivescovo emerito Michele Seccia taglierà il nastro dei settantacinque anni e la comunità che lo ha avuto quale guida dal 2 dicembre 2017 al 18 giugno scorso sente il bisogno del cuore di elevare a Dio la lode per questo traguardo importante per la vita di don Michele e di ringraziare lui, invece, per il tempo in cui con il suo servizio instancabile, la sua disarmante disponibilità e la sua paternità sconfinata ha edificato il popolo di Dio che è in Lecce.

Per questi motivi, allora, è volere dell’arcivescovo Panzetta che tutta la comunità diocesana si ritrovi nella chiesa cattedrale sabato 6 giugno alle 11 per la solenne concelebrazione di ringraziamento presieduta dall’arcivescovo emerito.

Al termine, poi, tutta la famiglia presbiterale con l’arcivescovo Panzetta si unirà nell’agape fraterna per festeggiare don Michele e per fargli sentire l’abbraccio affettuoso e riconoscente dei presbiteri che ha avuto quali primi e fidati collaboratori.

IL PROFILO BIOGRAFICO

Michele Seccia è nato a Barletta il 6 giugno 1951 da Luigi e Carmina Torre, terzogenito dopo Antonio (1947) ed Angela (1949).

I primi anni di vita e la sua fanciullezza sono stati segnati da esperienze particolari di sofferenza, sempre superate con l’assistenza speciale dei genitori e di cure mediche ma, senza alcun dubbio, con una protezione speciale del Signore.

All’età di sei anni ha ricevuto la prima comunione nella cappella dell’Istituto delle Suore dell’Immacolata Concezione di Ivrea (dove ha frequentato, con il fratello e la sorella, la scuola elementare) e, nello stesso giorno, ha ricevuto la cresima, nell’episcopio di Trani, da mons. Reginaldo M. Addazi. Il 2 ottobre 1962 è entrato nel seminario arcivescovile di Bisceglie dove ha frequentato la scuola media e il ginnasio (1962-67) concludendo con il triennio liceale a Molfetta (1967-69) e a Taranto (maturità classica, luglio 1970). La sua formazione seminaristica e spirituale è avvenuta a Roma presso il Pontificio seminario francese (1970-1977); ha conseguito il baccalaureato in filosofia e teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e la laurea in Filosofia presso La Sapienza di Roma ed ha ottenuto la licenza in Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana.

Ordinato sacerdote il 26 novembre 1977, viene subito nominato vice parroco della parrocchia Spirito Santo di Barletta della quale è stato, poi, parroco dal 1985 al 1992. Nel 1978 ottiene l’incarico di docente di teologia morale presso l’Istituto superiore di scienze religiose, quindi, di Insegnante di religione al liceo statale, e di filosofia e pedagogia all’Istituto magistrale. Dal 1979 al 1982 è direttore dell’Ufficio catechistico diocesano; dal 1987 al 1997 è Vicario generale dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

Eletto alla Chiesa di San Severo il 20 giugno 1997, ha ricevuto l’Ordinazione episcopale l’8 settembre dello stesso anno. In seno alla Conferenza episcopale pugliese è stato segretario (con l’arcivescovo Ruppi presidente) nonché vescovo delegato per l’Insegnamento della Religione cattolica.

Il 24 giugno 2006 è trasferito da Benedetto XVI alla diocesi di Teramo-Atri e, in essa, ha iniziato il suo servizio episcopale l’8 settembre 2006, festa della Natività della Beata Vergine Maria e nono anniversario della sua ordinazione episcopale. Per il quinquennio 2005-2010 è stato membro della Commissione episcopale per l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università. Dal 2011 al 2015 è stato membro della Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese.

Anche in seno alla Conferenza episcopale abruzzese-molisana è stato il vescovo delegato regionale per l’Insegnamento della Religione Cattolica.

Il 29 settembre 2017 Papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo Metropolita di Lecce. Il 2 dicembre successivo ha assunto il governo della nuova diocesi.

Papa Leone XIV ha accolto le sue dimissioni il 18 giugno 2025, nominando mons. Angelo Raffaele Panzetta, nuovo Arcivescovo Metropolita di Lecce.

Attualmente vive a Lecce presso la Casa madre delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori dove presiede quotidianamente le liturgie comunitarie nel Santuario diocesano di San Filippo Smaldone dove è sempre a disposizione per le confessioni e la direzione spirituale.