Aggressione omofoba ai danni del titolare di un bar: condannato un imprenditore, assolti in due

CARMIANO/LEVERANO (Lecce) – Una condanna e due assoluzioni nel processo di primo grado che ha fatto luce su un’aggressione a sfondo omofobo la sera del 25 agosto 2021 in un pub di Leverano. La giudice monocratica del tribunale di Lecce, Elena Coppola, nei giorni scorsi, ha condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione (con il beneficio della pena sospesa e della non menzione) Silvio Mario Spagnolo, 73enne, commerciante di Carmiano, con l’accusa di lesioni personali aggravate dalla finalità di discriminazione e di odio e assolto dal reato di violenza privata con la formula per non aver commesso il fatto. Assoluzione piena per gli altri due imputati: Pasquale Cipullo, 53enne, agente di polizia penitenziaria originario di Santa Maria Capua Vetere, (assistito dall’avvocato Antonio Piccolo così come Spagnolo) perché il fatto non costituisce reato e Angelo Elio Durante, 62enne imprenditore di Leverano, per non aver commesso il fatto, (difeso dall’avvocato Andrea Sambati).

L’indagine lampo è stata condotta dagli uomini della Digos della questura di Lecce e dai colleghi della squadra mobile: la vittima aveva denunciato prima via social e poi di persona la grave aggressione . La comunità di Leverano aveva subito condannato il gesto collaborando attivamente alle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Lecce.

Il bar, succursale di un locale di Bologna, è un locale che si autodefinisce “safe, queer e antifa”. La sera dell’aggressione, il titolare e il dipendente sarebbero stati presi di mira dai tre uomini, seduti a un tavolo, che urlavano frasi provocatorie e insulti omofobici. Il titolare li avrebbe invitati ad allontanarsi e a quel punto sarebbe stato accerchiato, preso a spintoni e poi scaraventato su un tavolo.

Le urla richiamarono i titolari della vicina pizzeria, che intervennero in suo soccorso, mettendo in fuga gli aggressori. La sentenza prevede la quantificazione del danno in favore della vittima da quantificarsi in sede civile. Mentre per conoscere il depositato delle motivazioni, sarà necessario attenere i prossimi 90 giorni.