Controlli straordinari nel Salento: oltre 5mila persone identificate e due misure cautelari eseguite

SALENTO – Si è conclusa un’ampia operazione di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti. L’attività, svolta la scorsa settimana, ha visto l’impiego sinergico del Reparto Prevenzione Crimine, dei Commissariati provinciali, della Polizia Stradale e della Divisione Polizia Amministrativa.

I pattugliamenti si sono concentrati sia nelle zone periferiche sia nei punti di maggiore aggregazione, con un’attenzione particolare all’area della stazione ferroviaria leccese, ai parchi e al centro storico. Le verifiche sono state estese anche ai comuni dell’hinterland, come Monteroni e Scorrano, e alle località balneari del litorale ionico, in particolare nelle marine di Ugento e Salve, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di degrado urbano. Parallelamente, la Polizia Amministrativa ha effettuato ispezioni nei locali pubblici e negli esercizi commerciali per verificare il rispetto delle licenze.

L’imponente dispositivo di sicurezza ha portato all’identificazione di 5.146 persone e al controllo di 1.933 veicoli su tutto il territorio provinciale.

Nel corso delle operazioni, gli investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito due provvedimenti giudiziari. Il primo riguarda un 61enne leccese, posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce per il reato di atti persecutori, commesso ai danni di una donna di 54 anni e dei suoi familiari dopo una serie di approcci respinti. Il secondo intervento ha portato invece in carcere un 38enne di Casarano, a cui è stato revocato l’affidamento in prova in comunità a seguito dell’accertamento, da parte degli agenti, dell’assunzione di sostanze stupefacenti.