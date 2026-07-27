Martedì 28 luglio Paolo Stella con il suo ultimo libro “True” a Maglie per il Salento Book Festival

MAGLIE (Lecce) – Evento speciale per il Salento Book Festival martedì 28 luglio a Maglie presso Candido 1859 – Piazza Aldo Moro 9 dove alle 21:00, Paolo Stella presenta il libro “True” (Mondadori), interloquendo con Fabiana Salsi.
A distanza di dieci anni dal suo debutto bestseller Meet me alla boa, l’attore e scrittore, ha sentito l’urgenza di recuperare la narrazione del suo grande amore di gioventù, purissimo, brillante, tragico, togliere il bavaglio alle verità taciute e condividere il tanto prima e tantissimo dopo accaduto alla storia d’amore fra Paolo e Francesco. True è quindi la versione reale e completa di Meet me alla boa: una semplice e bellissima storia d’amore fra due ragazzi.
Uno è Paolo, l’altro è Francesco detto Franci. Si sono avvicinati nell’ozio creativo di un’estate senza programmi nella quale il must era quello che capita capita. Si sono legati senza spiegazioni, scivolando semplicemente l’uno a fianco all’altro con naturale facilità, come succede quando si ama. Si sono vissuti senza maschere e senza misura per tutto il tempo che la vita ha concesso loro. Poi si sono persi. E infine, grazie a un segno del destino, si sono ritrovati in una sorta di “per sempre”.
Il festival poi proseguirà con gli appuntamenti di agosto. Martedì 4 agosto uno degli ospiti più attesi dell’edizione 2026, Luciana Littizzetto. Appuntamento in Piazza Municipio a CUTROFIANO (Le). La serata inizia alle ore 21:00 con la proiezione del cortometraggio “Il Teatro della Vita”, in collaborazione con la Prefettura di Lecce, per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Alle ore 21:15 Talk BPER Banca: interviene GIUSEPPE MARCO LITTA, direttore regionale Campania, Puglia, Basilicata e Molise di BPER Banca. Alle ore 21:30 LUCIANA LITTIZZETTO presenta il libro “Il tempo del la la la” (Mondadori). Incontra l’autrice ANDREA ZALONE con la partecipazione di GERMANA PASQUERO. Consegna dei premi “BPER Banca – Salento Book Festival 2026” e “Salento Book Festival 2026”.
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