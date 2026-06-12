Sbarca in rete il videoclip del brano “Foje creste” di Gioacchino De Filippo

Fuori il videoclip del nuovo brano “Foje Creste”di Gioacchino De Filippo. Sbarca in rete il 9 giugno il video musicale realizzato in collaborazione con Don Rico dei Sud Sound System. Un brano dal ritmo calypso-raggamuffin salentino intrecciato ai suoni della tradizione. Un’esplicita dichiarazione del vivere in armonia con la terra, nonché singolo di lancio del nuovo album denominato “Fèrvere”. Il lavoro discografico dell’artista salentino verrà presentato in concerto giovedì 11 giugno a San Simone (frazione di Sannicola) in piazza San Biagio a partire dalle 21. Un live impreziosito dalle danze di Serena D’amato, Davide Monaco, Maristella Martella e Le Freestyle. All’evento musicale prenderanno parte come ospiti Don Rico dei Sud Sound System, Annacinzia Villani, Michela Sicuro, Antonio Mitria, i Fratelli De Prezzo ed i cantori di Sichilì. Allestimenti, service, audio e luci a cura dell’agenzia di spettacoli e produzioni EpMusic di Andrea Poci.

Gioacchino Gianluca Matteo De Filippo, nato a Bari il 4 settembre 2001 e residente a San Simone frazione di Sannicola in provincia di Lecce, è un giovane cantore, musicista e ricercatore della tradizione orale contadina del basso Salento. Inizia ad avvicinarsi alla musica tradizionale all’età di 4 anni, in particolar modo grazie ad un canto quaresimale della tradizione:”Lu Lazzarenu”. A 6 anni conosce il musicista e cantore Pino Zimba e comincia a dedicarsi allo studio del tamburo a cornice. Nel 2017 si è esibito per la prima volta su un palco con i Kardiamundi. E l’anno successivo ha suonato durante la manifestazione Taranta Sicily Fest in una delle tappe itineranti del Festival Notte della Taranta a Sogliano Cavour. Da settembre 2019 ad oggi fa parte del gruppo Arneo Tambourine Project di Giancarlo Paglialunga con con il quale si è esibito al Carpino Folk Festival, l’Alkantara Festival e la Focara di Novoli fra gli eventi più altisonanti. Inoltre, prende parte alla registrazione (voce/tamburo a cornice) nell’album Arnissa presentato nel 2024 a San Vito dei Normanni presso Ex Fadda.

Nel 2020 incide il suo primo lavoro discografico “Lu Tilaru Sapunaru”, lavoro di ricerca e riproposta di canti tradizionali, studiati negli anni. Da questa idea nasce ” Sapunaru Project”, un viaggio musicale per le piazze estive e inizia la collaborazione e partecipazione con il Tam Tam Tamburreddrhu Festival ed i Ballati Festival di Claudio Cavallo Giagniotti. Nello stesso periodo, sotto la guida attenta della ricercatrice e cantante di ripropos tradizional-popolare Anna Cinzia Villani, inizia lo studio dettagliato sui canti del tradizione orale contadina. Dal 2021 entra a far par della Compagnia di Scherma Salentina esibendosi su palchi come Li Ucci Festiva ideando insieme a Davide Monaco spettacoli come”Sdegnu: storie e canti d’amore e di coltelli” e “Canaglia, oltre le mura”. Dal 2023 collabora anche con Antonio Castrignanò, con l’orchestra popolare Via Leuca e con l’orchestra popolare Notte della Taranta. Inoltre si inserisce nel panorama della musica tradizionale dell’Andalusia (il flamenco) collaborando con il gruppo musicale “Jaleo” e studiando con il maestro Checco Leo. Dal 2022 frequenta la facoltà di “Etnomusicologia & Musiche Tradizionali” presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Dal 2023 fa parte del progetto Ronda Elettrica di Claudio Cavallo Giagnotti dove si unisce il suono tradionale della ronda con le voci dei vecchi cantori alla musica elettronica. Dal 2025 collabora occasionalmente con Enzo Petrachi e da maggio 2026 fa parte delle nuove voci giovani integrative dell’Orchestra Popolare della Notte della Taranta.