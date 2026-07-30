Ruffano riscopre le sue radici: al via “Focuméu”

RUFFANO (Lecce) – Il centro storico di Ruffano si prepara ad accogliere “FOCUMÉU – Il calore delle tradizioni”, un percorso diffuso tra musica, danza, artigianato e gastronomia pensato per riportare in vita il patrimonio popolare della terra salentina. L’iniziativa, curata dall’Assessora al Turismo, agli Eventi e alle Tradizioni Popolari Pamela Daniele, punta a trasformare il borgo in un laboratorio a cielo aperto dove il passato dialoga direttamente con le nuove generazioni. La locuzione dialettale “focuméu” diventa così il simbolo del fuoco attorno al quale la comunità si riunisce per custodire e tramandare le proprie storie.

La serata di sabato 1° agosto si aprirà alle ore 19:00 in Piazzetta Giangreco con un laboratorio gratuito di ritmo con segni sul tamburello, condotto da Angelo Urso e Gabriele Nutricato, focalizzato sull’improvvisazione collettiva. Alle 19:30, in Piazza del Popolo, spazio al movimento con lo stage di pizzica pizzica guidato dalle danzatrici Serena Pellegrino, del corpo di ballo de La Notte della Taranta, e Serena D’Amato, artista originaria di Ruffano e legata alla tradizione di Torrepaduli.

Dalle 21:15 la musica dal vivo prenderà il sopravvento in Piazza San Francesco. Il primo concerto vedrà sul palco gli Zimba ca te passa, formazione guidata da Edoardo Zimba, figlio dello storico maestro della pizzica Pino Zimba, impegnato a rinnovare l’eredità ritmica familiare. Alle 22:45 la scena passerà a Enzo Petrachi & The Folk Band; il cantautore, figlio del celebre cantastorie leccese Bruno Petrachi, proporrà oltre trent’anni di repertorio dedicati all’identità, all’ironia e alla memoria del territorio.

A fare da cornice all’intero programma musicale e laboratoriale sarà un itinerario distribuito tra le vie del centro storico con mercatini di artigianato locale, esibizioni di artisti di strada e punti ristoro dedicati allo street food tipico salentino.