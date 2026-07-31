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Briganti di Terra d’Otranto e Kamafei protagonisti della tappa di Calimera del Festival Itinerante 2026

Sabato 1 agosto in Piazza Partigiani La scuola di danza, il concerto dei Briganti di Terra d'Otranto e il progetto musicale dei Kamafei

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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