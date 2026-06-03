Ventenne salvata da un tentativo di suicidio: decisivo l’allarme dato da un bambino di 8 anni

LECCE – È stato un bambino di otto anni a dare l’allarme che ha permesso di salvare una giovane donna da un tentativo di suicidio, domenica sera in piazzale Rudiae, a Lecce.

Il piccolo, affacciandosi alla finestra, ha notato una ragazza seduta sulla ringhiera di un balcone al quarto piano e ha avvisato il padre. L’uomo ha subito compreso la gravità della situazione e ha iniziato a parlare con la ventenne, riuscendo a trattenerla per circa 45 minuti in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e personale sanitario. Dopo aver raggiunto l’appartamento, i soccorritori sono riusciti a mettere in salvo la giovane, che è stata poi affidata alle cure degli specialisti.

Fondamentale, secondo quanto emerso, l’attenzione del bambino e la prontezza del padre, che hanno consentito di evitare la tragedia.