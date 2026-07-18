Al via domani la X edizione di Classiche Forme con la star del corno Sarah Willis, insieme alla sua formazione The Sarahbanda

LECCE – Al via domani, domenica 19 luglio, la decima edizione di Classiche Forme: il Concerto Inaugurale sarà alle ore 21 nel Chiostro dell’Accademia di Belle Arti di Lecce. Protagonista Sarah Willis, primo corno dei Berliner Philharmoniker, che nel 2026 festeggia 25 anni nell’orchestra, insieme alla sua formazione The Sarahbanda, in un programma che unisce Mozart ai ritmi latinoamericani.

Mozart all’Avana porta in scena un progetto nato non a tavolino ma sul campo, nelle piazze dell’Avana, a fianco dei più grandi musicisti cubani di oggi, dimostrando come la duttilità del corno possa scardinare i confini della tradizione sinfonica e trovare una quadratura inedita sulla clave cubana, il ritmo scheletro di salsa e rumba. Ospite d’eccezione è appunto il compositore del gioco e degli accenti spostati: nelle mani del pianista e arrangiatore cubano Edgar Olivero, la Piccola serenata notturna K 525 diventa la travolgente Sarahnade Mambo, il Larghetto e il Rondò del Concerto per corno K 447 si trasformano in una sensuale Romanza cubana e in un trascinante Rondo alla Rumba, mentre il duetto Papageno-Papagena rivela una pulsazione sotterranea esaltata dal dialogo tra corno e percussioni. Attorno a questa rilettura, un viaggio nella storia profonda della musica cubana firmato dagli arrangiamenti di Jorge Aragón e Yuniet Lombida: Chan Chan di Compay Segundo, icona del Buena Vista Social Club, La Comparsa del “Gershwin cubano” Ernesto Lecuona, ispirata al carnevale dell’Avana, il chachachá ironico di El Bodeguero, il son di Pare Cochero, il bolero universale Quizás Quizás Quizás, reinterpretato anche da Nat King Cole, ed El Manisero, primo disco di musica latina a superare il milione di copie vendute.

Il concerto si svolge nell’ambito del Progetto Speciale 2026 Vento dal Sud: il mondo nel Salento

Lunedì 20 luglio sempre a Lecce ma a Palazzo Tamborino Cezzi, con il concerto Souvenir d’un lieu cher: racconta il rapporto profondo e mai piaggiante tra Čajkovskij e il suo allievo prediletto Sergej Taneev, genio del contrappunto capace di sezionare le opere del maestro “come un medico un cadavere”, laddove Čajkovskij si abbandonava all’istinto melodico e Taneev rispondeva col rigore della logica costruttiva. Il programma apre con l’omonima suite per violino e pianoforte op. 42, scritta nel 1878 nella tenuta della mecenate “invisibile” Nadežda von Meck, che sostenne Čajkovskij per tredici anni col patto di non incontrarlo mai di persona: tre pagine di diario, la notturna Méditation, l’agitato Scherzo e la purissima Mélodie finale. Segue il raro e monumentale Quintetto per pianoforte op. 30 di Taneev, testamento spirituale del 1911 che per densità e vigore guarda direttamente a Brahms: dall’Adagio mesto cupo e monumentale all’Allegro patetico dal respiro quasi orchestrale, dallo Scherzo implacabile che corre sul filo del rasoio al Largo costruito su una passacaglia ripetuta oltre quaranta volte, fino al Finale che fonde i temi precedenti in una cavalcata liberatoria. Al pianoforte Massimo Spada, agli archi Andrea Cicalese, Francesco Pavan, Carlotta Libonati e Alessio Pianelli. Il concerto si realizza con il sostegno di MiC e SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea.

Apre la serata la Conversazione con il giornalista Luca Baccolini, seguita da un momento musicale degli studenti dei Conservatori pugliesi: appuntamento ore 19 nel Chiostro del Cinquecento dell’ex-Convitto Palmieri (prenotazione gratuita su Eventbrite). La Conversazione si svolge nell’ambito del Progetto Speciale 2026 Vento dal Sud: il mondo nel Salento.

TUTTE LE SERE FINO AL 26 LUGLIO

Il festival internazionale di musica da camera fondato e diretto dalla pianista salentina prosegue fino al 26 luglio, in alcuni dei luoghi più suggestivi di Lecce e del Salento — dal Chiostro dell’Accademia di Belle Arti a Palazzo Tamborino Cezzi a Palazzo Maresgallo, dalla Masseria Le Stanzìe di Supersano al borgo di Spongano, dove tutto è cominciato nel 2017.

GLI ARTISTI DELL’EDIZIONE 2026

Tra gli ospiti della decima edizione ci sono star mondiali della musica da camera e giovani talenti già noti sulla scena internazionale: Pablo Ferrández, Sara Ferrández,Sarah Willis e la sua The Sarahbanda, Calogero Palermo, Simone Rubino, Andrea Obiso, Ruslan Talas, Ludovica Rana, Andrea Cicalese, Alessio Pianelli, Massimo Spada, Maxime Pidoux, Arianna Picci, Carlotta Libonati, Francesco Pavan, il Novo Quartet e il Trio Concept, l’Avos Ensemble.

Protagonisti anche gli scrittori e giornalisti Harvey Sachs, Carla Moreni e Luca Baccolini, voci delle Conversazioni del festival, insieme ai giovani musicisti dei Conservatori pugliesi.

LA FESTA DEL DECENNALE

Per celebrare dieci anni di attività, Classiche Forme presenta due iniziative speciali: “La Cura del Talento”, progetto sociale di formazione e sostegno ai giovani musicisti, e “Opere Prime”, l’album che raccoglie le prime nove Commissioni d’opera del festival, dal 2017 al 2025: un percorso che attraversa un decennio di composizione italiana contemporanea, firmato da Francesco Antonioni, Marcello Panni, Silvia Colasanti, Giovanni Sollima, Carlo Boccadoro, Fabio M. Capogrosso, Domenico Turi, Nicola Piovani e Riccardo Panfili. L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

IL TEMA: “LESSICO FAMILIARE”

Il tema scelto per questo primo decennale è “Lessico Familiare”, espressione che richiama volutamente il celebre romanzo di Natalia Ginzburg: come nella scrittura, anche nella musica esiste un lessico fatto di suoni, gesti e respiri comuni, tramandato tra maestri e allievi, tra famiglie artistiche e biologiche, tra generazioni di interpreti che nel tempo costruiscono un linguaggio condiviso.

“NOTE A MARGINE” – LABORATORIO SULLA COMUNICAZIONE MUSICALE

Quest’anno il festival si amplia con una nuova iniziativa, “Note a margine”, un percorso pensato per la scrittura, l’ascolto e il dialogo, con l’obiettivo di raccontare la musica con maggiore consapevolezza.

Il laboratorio sarà coordinato da Massimo Raffa, professore associato di Musicologia all’Università del Salento, e da Fiorella Sassanelli, docente presso il Conservatorio “Piccinni” e critica musicale per Repubblica Bari. Parteciperanno inoltre Harvey Sachs, storico della musica noto per i suoi contributi su The New York Times e The Guardian, Carla Moreni, critica musicale del Sole 24 Ore, e Luca Baccolini, giornalista di Repubblica e redattore di Classic Voice. Appuntamenti tutti i giorni dal 19 al 26 luglio.

LA RETE DEL FESTIVAL

Il Festival Classiche Forme è organizzato dall’Associazione Musicale Opera Prima con il sostegno del MIC – Ministero della cultura, della Regione Puglia e di SIAE, con Provincia di Lecce, Città di Lecce, Università del Salento e Comune di Spongano, con il contributo di Elata.

Sponsor: Angelini Industries, Fondazione Nicola Bulgari.

Partner tecnici: Noteinviaggio, Polo Biblio-museale di Lecce, Le Stanzìe, Palazzo Maresgallo, Palazzo Bacile di Castiglione, Palazzo Tamborino Cezzi, Vivaticket, Marea Management, LeccePedala, Fabbrini, Farina pianoforti, Audiogrill Classic. Media partner RaiRadio3.

I concerti del 18, 20, 25 e 26 luglio si realizzano con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea, mentre il Concerto inaugurale del 19 luglio e le Conversazioni del 20, 22 e 25 luglio nell’ambito del Progetto Speciale 2026 Vento dal Sud: il mondo nel Salento.

Alla decima edizione di Classiche Forme è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, premio di rappresentanza del Capo dello Stato.

Il Festival ha, inoltre, ricevuto l’etichetta EFFE Label 2026-2027, il Marchio di Qualità Europeo destinato a importanti manifestazioni, supportato dalla Commissione e dal Parlamento Europeo.