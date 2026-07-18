Serena Bortone, Elisa Isoardi, Carola Benedetto, Luciana Ciliento, Stefano Coletta, Francesca Micoccio, Massimo Recalcati sono gli autori protagonisti dei prossimi appuntamenti del Salento Book Festival

SALENTO – Lunedi 20 luglio doppio appuntamento a Nardò, in Piazza Cesare Battisti.

Alle 21:00 Carola Benedetto e Luciana Ciliento presentano il libro “Mio padre, tuo padre. Due uomini contro l’odio del conflitto israelopalestinese” (De Agostini).

Il romanzo racconta un’esperienza dura e dolorosa: la storia vera di due padri, Rami Elhanan, israeliano, e Bassam Aramin, palestinese. Vivono su lati opposti di un confine segnato da decenni di conflitto, parlano lingue diverse, hanno tradizioni, memorie e appartenenze differenti. Le loro vite vengono sconvolte dalla perdita delle figlie, Smadar e Abir, uccise in due episodi di violenza che sembrano rendere impossibile qualsiasi forma di dialogo. Eppure, di fronte a un dolore che potrebbe trasformarsi in odio, Rami e Bassam compiono una scelta radicale: invece della vendetta, scelgono il confronto, trasformando il lutto in un impegno comune per la pace.

Le autrici raccontano questa vicenda con uno stile sobrio, misurato, ma che coinvolge nel profondo. Senza scorciatoie emotive né semplificazioni e alternando la narrazione alle voci delle ragazze riportate in vita in una corrispondenza immaginaria, il libro costruisce uno spazio di ascolto autentico, che invita anche chi legge a fermarsi e a riflettere. Si parla di guerra e di morte, ma soprattutto di coraggio, memoria e responsabilità: quella di non rispondere alla violenza con altra violenza, spezzando un meccanismo che sembra inevitabile e invece non lo è.

Mio padre, tuo padre è una lettura fondamentale perché mostra come la pace non sia un sogno lontano o ingenuo ma una scelta quotidiana.

Carola Benedetto, indologa, scrittrice e regista, è autrice di documentari e progetti culturali che intrecciano ecologia, spiritualità e responsabilità sociale. Luciana Ciliento, traduttrice e interprete, lavora nel campo della divulgazione culturale ed è ideatrice di rassegne e iniziative che favoriscono il confronto tra culture. Le due autrici collaborano da anni e sono note per il loro impegno rivolto ai giovani e all’educazione alla convivenza.

Incontra le autrici EMANUELE GATTO.

A seguire, alle 22:00, Serena Bortone presenterà il suo libro “Le dirimpettaie” (Rizzoli), con la partecipazione della conduttrice televisiva Elisa Isoardi.

“Le dirimpettaie” è un romanzo che parla di noi, delle nostre madri, e di tutto quello che ci portiamo ancora addosso quando proviamo a scegliere la nostra vita.

C’è stato un tempo in cui la vita delle donne era solo una conseguenza del marito che si sposava. Poi è arrivato il Sessantotto e la rivoluzione sessuale che ha ribaltato radicalmente questo copione per le più giovani. Le protagoniste Tina, Gabriella e Maria compiono la loro metamorfosi personale in un condominio romano di Talenti. Tre vite che si incontrano sul pianerottolo e piano piano diventano indispensabili l’una per l’altra, legate da un’amicizia quotidiana, fatta di confidenze, silenzi e osservazioni reciproche. Cresciute in un mondo che assegna ruoli rigidi alle donne, le tre amiche affrontano matrimoni spesso più di convenienza che sentimentali, maternità vissute tra dovere e ambivalenza, desideri repressi, tradimenti e improvvise fughe. Intorno a loro si muove un Paese in trasformazione: il boom economico, la Dolce Vita, l’emancipazione femminile, il divorzio. In un arco temporale che si estende dagli anni Sessanta al Capodanno del nuovo millennio, Serena Bortone ci regala tre donne indimenticabili, imprigionate in una vita dove il “buon matrimonio” non corrisponde a felicità.

Il giorno successivo, martedi 21 luglio, Bortone presenta il suo libro a Taviano in Piazzetta don Pompeo Cacciatore, alle 21:00, questa volta con la partecipazione di Stefano Coletta, direttore Coordinamento Generi Rai.

Mercoledi 22 luglio al Salento Book Festival è tempo di un evento speciale. A Tuglie presso Thuje Trattoria Tradizionale in Via Risorgimento 24, alle 21, Francesca Micoccio presenta il libro “Sapore Salentino” (Cairo). Dialogherà con l’autrice GIANPIERO PISANELLO.

Tra Milano e Presicce, tra la Lombardia e il Salento: una donna divisa fra due regioni, due tempi, due vite. A tenere insieme tutto, però, c’è sempre il sapore – quello della cucina salentina – che affonda nella tradizione eppure è sempre nuovo. In queste pagine Francesca Micoccio ci invita a seguirla nella sua casa e nella sua vita: non si tratta di un semplice ricettario, ma di un viaggio intimo attraverso i sapori, i profumi, i ricordi e le tradizioni che rendono il Salento una terra dalla magia senza pari. Dai municeddhi ai pasticciotti, dal rustico leccese alla parmigiana, un ricettario sentimentale che ricostruisce con intensità l’atmosfera carica di passione della terra salentina.

Il festival continua sabato 25 luglio con l’attesa lectio magistralis di Massimo Recalcati (ore 21.30, unico appuntamento del festival a pagamento). Si svolgerà in Piazza San Giorgio a Melpignano e sarà sul tema ” “. Il celebre psicoanalista, scrittore e docente universitario esplorerà uno dei grandi temi dell’esistenza umana: la genitorialità odierna, come principale compito educativo delle nuove generazioni. Ticket 20 euro. Acquisto su www.vivaticket.com.