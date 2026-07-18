Al Centro Studi Mario De Marco una mostra d’arte di Chiara De Marco proprio in ricordo dello storico e storiografo salentino

Lecce – Continuano gli appuntamenti culturali del Centro Studi Mario De Marco. Questa volta il tema è proprio legato alla figura dello storico e storiografo salentino: ad interpretarlo con alcuni lavori artistici, sua figlia, Chiara De Marco. Appuntamento al Centro Studi in Corte dei Rodi 11 nel centro storico a Lecce.

Il 21 luglio alle 20.30, infatti, sarà inaugurata l’esposizione degli acquerelli della figlia del professore, Chiara, docente e pittrice, dal titolo “Tra Cielo e Carta, Acquerelli per Ricordare Papà”. Dipinti da cui traspare serenità ma anche nostalgia, freschezza e calore al contempo, ricordi di bambina che emergono nelle tenui pennellate, tra delicatezza e rigore.

A tradurre in musica queste emozioni, il dj set di Serena Patrimia, con brani di profonda ricerca. Ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni Maria Rosaria de Matteis, curatrice del Centro Studi Mario De Marco +39 340 649 4206