Tribunale Nazionale Antidoping: dichiarata nullità derivata del deferimento per vizio della notifica della contestazione delle violazioni da parte della PNA

SALENTO – Con decisione n. 49/26 depositata in data 15 luglio, all’esito dell’udienza di discussione tenutasi il 9 luglio, il Tribunale Nazionale Antidoping, accogliendo integralmente le argomentazioni difensive svolte dall’avvocato Stefano Gallo del Foro di Lecce, ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità della notifica della contestazione delle violazioni degli articoli 2.2 e 2.6 del Codice Nazionale Antidoping, relative alla detenzione e all’uso di sostanze vietate, all’incolpato A.M., soggetto non tesserato, da parte della Procura Nazionale Antidoping.

Per effetto dell’accoglimento dell’eccezione, il TNA ha dichiarato la nullità derivata dell’atto di deferimento dell’incolpato ai sensi degli artt. 4.2, 2.3.2 e 22.2 della Procedura di Gestione dei Risultati (PGR), documento tecnico-attuativo dell’International Standard for Results Management della WADA (ISRM) che, insieme al Codice Sportivo Antidoping (CSA) e al Documento Tecnico per i controlli e le investigazioni (DT- CI), costituiscono parte integrante delle Norme Sportive Antidoping di NADO Italia (NSA).

Con la pronuncia in rassegna, il Collegio, presieduto dall’Avv. Santi Dario Tomaselli e con estensore il Cons. Alessandro Tomassetti, ha sancito il seguente principio di diritto:

“La “pronta notificazione” alla persona interessata della violazione e della sanzione applicabile oltre che delle circostanze fattuali su cui si basa l’incolpazione e delle prove a sostegno dei fatti, non costituisce adempimento meramente formale – e conseguentemente, sanabile con la notifica degli atti successivi della procedura – quanto, piuttosto, momento sostanziale del procedimento disciplinare, posto che da tale notifica (e, dunque, conoscenza legale) derivano una serie di conseguenze espressamente menzionate dalla PGR ed influenti sullo stesso procedimento disciplinare (possibilità di esercitare, entro sette giorni dal ricevimento della notifica, il diritto di presentare osservazioni scritte e/o di chiedere di essere sentito; opportunità per l’Atleta o altra Persona di fornire Assistenza sostanziale ai sensi dell’art. 11.7.1 del CSA, di ammettere la violazione e di beneficiare di una potenziale riduzione di un anno del periodo di squalifica ai sensi dell’art. 11.8.1 del CSA o cercare di addivenire ad un accordo per una rapida definizione del caso ai sensi dell’art. 11.8.2 del CSA e dell’art. 7 della PGR”.

Alla stregua di tali principi, il vizio della notifica della contestazione delle violazioni del Codice Sportivo Antidoping è stato ritenuto idoneo a riverberarsi sul successivo provvedimento di deferimento, determinandone la nullità derivata.

Il provvedimento di deferimento dichiarato nullo conteneva la richiesta della Procura Nazionale Antidoping di applicazione della sanzione nella misura edittale massima di otto anni di squalifica per le violazioni ascritte, ai sensi dell’articolo 11.9.1.1, lettera b), del CSA, trattandosi di condotta ritenuta intenzionale e con contestazione della recidiva quale seconda violazione, oltre alla condanna alle spese del giudizio.

La decisione assume particolare rilievo poiché ribadisce la centralità della notificazione della contestazione nel procedimento disciplinare antidoping e la sua funzione di garanzia effettiva del diritto di difesa, quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 24 Cost., espressamente disciplinato dagli artt. 4.2, 2.3.2 e 22.2 del PGR, la cui violazione era stata ritualmente eccepita dalla difesa dell’incolpato