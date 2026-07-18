Copertino si prepara al Summer Show con dj Fargetta

Copertino si prepara al Summer Show ’26: domenica sul palco Mario Fargetta e i DJ di Radio Norba

Grande attesa per l’evento clou del calendario estivo “Copertino d’amare”

COPERTINO – Domenica 19 luglio, a partire dalle ore 21:00, Villa San Carlo, in via Terra d’Otranto, ospiterà il Summer Show ‘26, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate copertinese. La serata rientra nel calendario “Copertino d’amare”, il programma di iniziative promosso dal Comune di Copertino per animare l’estate di cittadini e visitatori.

Ospite d’eccezione della serata sarà Mario Fargetta, storico dj e produttore, tra i nomi di riferimento della dance italiana e internazionale. Ad affiancarlo sul palco Daniele Colacicco e Veronica, volti noti di Radio Norba, insieme all’animazione, alle ballerine e alle Radioline. Non mancheranno i gadget per il pubblico presente.

A commentare l’iniziativa è il consigliere comunale Alessandro De Paolis, che ha sottolineato il valore dell’appuntamento: la presenza di un artista come Fargetta, conosciuto in tutta Italia e in Europa, insieme ai dj più popolari di Radio Norba, conferma – a suo avviso – l’elevata caratura del cartellone estivo messo in piedi grazie all’impegno dell’assessore Riccardo D’Ostuni.

De Paolis ha inoltre anticipato che nei prossimi giorni il calendario “Copertino d’amare” proseguirà con altri appuntamenti di rilievo, tra cui la serata “dirotta su cuba, Pino Campagna noto comico di zelig e il Festival Nazionale della Magia “Vigna al Sud”, oltre a numerose altre iniziative in programma.

Secondo il consigliere, grazie all’impegno profuso dall’Amministrazione comunale, Copertino si sta affermando come un paese sempre più ricco di proposte e attrattivo non solo per i propri abitanti, ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi.

L’appuntamento con il Summer Show ‘26 è dunque fissato per domenica 19 luglio, a Villa San Carlo, per una serata all’insegna della musica, del divertimento e della grande estate copertinese.