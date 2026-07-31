Crolla il solaio nel negozio di abbigliamento, salve per miracolo le persone presenti all’interno

Tricase (Lecce) – Prima gli scricchiolii, poi il crollo del solaio e fortunatamente le persone presenti all’interno dell’edificio si sono messe in salvo.
Brutta disavventura questa mattina, intorno alle ore 9.15, nel negozio Terranova, in via Aldo Moro, a Tricase. All’interno dell’attività commerciale del settore abbigliamento, dato l’orario di poco successivo all’apertura, erano presenti poche persone: due dipendenti e una cliente. Le quali, dopo aver sentito i sinistri rumori provenire dal soffitto, hanno pensato bene di darsi alla fuga e mettersi al riparo.
E questo molto probabilmente ha salvato loro la vita, perché poco dopo è venuto giù completamente il solaio dell’edificio, peraltro – pare – di recente costruzione. Saranno i tecnici dei vigili del fuoco e i geometri del Comune a stabilire la causa del crollo, ma dalle prime verifiche sarebbe risultato che a cedere per primo sarebbe stato il solaio del piano superiore, da tempo inutilizzato, e questo poi avrebbe determinato il crollo nel negozio Terranova.
Sul posto sono immediatamente giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno fatto sgomberare e messo in sicurezza tutta l’area interessata, e gli operatori del 118 per prestare le cure alle tre persone, ferite lievemente, ma ovviamente sotto choc per lo spavento.
Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Tricase e i carabinieri per i rilievi e le indagini su quanto accaduto.
- CronacaGioiellerie nel mirino dei malviventi: prima un tentato furto, poi un colpo riuscito nel Sud Salento
- CronacaLei lo lascia e lui si vendica: appostamenti, scritte sui muri del paese e foto intime diffuse ad altri, indagato
- CronacaBotte, minacce e vessazioni in famiglia: arrestato un 51enne
- CronacaControlli della Polfer alla stazione: 33enne arrestato e trasferito a Borgo San Nicola
- CronacaIncendio tra Matino e Taviano: statale chiusa per due chilometri, deviate auto e mezzi pesanti
- CronacaColpo al market di Galatina: malviventi forzano l'ingresso e seminano il bottino lungo la via