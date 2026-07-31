Crolla il solaio nel negozio di abbigliamento, salve per miracolo le persone presenti all’interno

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Tricase (Lecce) – Prima gli scricchiolii, poi il crollo del solaio e fortunatamente le persone presenti all’interno dell’edificio si sono messe in salvo.

Brutta disavventura questa mattina, intorno alle ore 9.15, nel negozio Terranova, in via Aldo Moro, a Tricase. All’interno dell’attività commerciale del settore abbigliamento, dato l’orario di poco successivo all’apertura, erano presenti poche persone: due dipendenti e una cliente. Le quali, dopo aver sentito i sinistri rumori provenire dal soffitto, hanno pensato bene di darsi alla fuga e mettersi al riparo.

E questo molto probabilmente ha salvato loro la vita, perché poco dopo è venuto giù completamente il solaio dell’edificio, peraltro – pare – di recente costruzione. Saranno i tecnici dei vigili del fuoco e i geometri del Comune a stabilire la causa del crollo, ma dalle prime verifiche sarebbe risultato che a cedere per primo sarebbe stato il solaio del piano superiore, da tempo inutilizzato, e questo poi avrebbe determinato il crollo nel negozio Terranova.

Sul posto sono immediatamente giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno fatto sgomberare e messo in sicurezza tutta l’area interessata, e gli operatori del 118 per prestare le cure alle tre persone, ferite lievemente, ma ovviamente sotto choc per lo spavento.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Tricase e i carabinieri per i rilievi e le indagini su quanto accaduto.