Gioiellerie nel mirino dei malviventi: prima un tentato furto, poi un colpo riuscito nel Sud Salento

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Sud Salento – Prima un tentato furto, non riuscito, poi un colpo andato a buon fine con un bottino di circa 15mila euro e nel mezzo – pare – anche il tentativo di rubare un furgone.

Una notte abbastanza movimentata, insomma, quella appena trascorsa nel Sud Salento. E sui tre episodi, che potrebbero essere ricondotti alla stessa banda di malviventi, a bordo di un’Audi A4 bianca, ora indagano i carabinieri delle Compagnie di Tricase e di Casarano.

Poco dopo le ore 3 c’è stato il tentato furto ai danni della gioielleria Chetta, in Corso Vittorio Emanuele, a Taviano, ma qualcosa non è andato come pianificato dalla banda, che si è data alla fuga dopo che è scattato l’allarme collegato all’attività commerciale. E circa una mezz’ora dopo, attorno alle 3.30, ad essere presa di mira dai malviventi col volto coperto è stata la gioielleria Piccini, in piazza San Michele, a Castrignano del Capo. E qui, dopo aver tagliato tagliato la serranda con una flessibile a batterie, hanno infranto le vetrine con una mazza ferrata. Il colpo ha fruttato, tra ori e gioielli vari, un bottino di circa 15mila euro.

Scattato anche qui l’allarme, sul posto sono arrivati i vigilantes, ma la banda si era già data alla fuga.

Ma i militari dell’Arma indagano anche sul tentativo di furto di un furgone a Collepasso. Il mezzo forse serviva ai malviventi per portare a termine qualche azione criminosa.

Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi delle due gioiellerie di Taviano e Castrignano del Capo.