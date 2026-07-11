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La pizzica pizzica come linguaggio del presente: il Festival Itinerante de La Notte della Taranta percorre Le vie del Mediterraneo

Dal 30 luglio al 19 agosto 2026 venti tappe nei comuni del Salento. Il programma curato da Fabio Chiriatti e Renata Nemola costruisce un percorso di ricerca tra elettronica, polivocalità, nuove generazioni, voci storiche e ospiti provenienti da altre aree del Sud Italia e del Mediterraneo

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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