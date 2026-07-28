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Da Corigliano d’Otranto partono Le vie del Mediterraneo: il 30 luglio si apre il Festival Itinerante de La Notte della Taranta

Al Castello de' Monti l'Orchestra di comunità Sistema Musica Arnesano con le voci e i danzatori under 35 della Fondazione. In Piazza Vittoria Murika, World Music Academy e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. L'apertura è dedicata alla memoria di Toni Nisi

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