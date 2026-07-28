Da Corigliano d’Otranto partono Le vie del Mediterraneo: il 30 luglio si apre il Festival Itinerante de La Notte della Taranta

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CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Prende il via giovedì 30 luglio da Corigliano d’Otranto il Festival Itinerante 2026 de La Notte della Taranta. La prima delle venti tappe di Le vie del Mediterraneo si svilupperà tra il Castello de’ Monti e Piazza Vittoria, inaugurando il percorso che fino al 19 agosto attraverserà il Salento e accompagnerà il pubblico verso il Concertone di Melpignano, in programma sabato 22 agosto sotto la direzione del Maestro concertatore Ermal Meta e con le coreografie di Fredy Franzutti.

L’apertura del Festival sarà dedicata alla memoria di Toni Nisi, recentemente scomparso. Tecnico e responsabile di produzione, Nisi ha lavorato per anni dietro le quinte della Notte della Taranta e di eventi e festival culturali salentini, contribuendo alla loro realizzazione con competenza, disponibilità e una presenza essenziale. Il suo ricordo nella giornata inaugurale vuole essere un omaggio a un professionista profondamente legato alla comunità di persone che rende possibile il Festival.

Il programma comincerà alle 19 al Castello de’ Monti con la presentazione di questa ventinovesima edizione, alla presenza del Presidente della Fondazione La Notte della Taranta Massimo Bray, dei coordinatori artistici del Festival Itinerante, Renata Nemola e Fabio Chiriatti, di Graziano Vantaggiato, membro del CdA della Fondazione con delega al Festival, della presidente dell’Istituto Diego Carpitella, Valentina Avantaggiato, di Roberto Casaluci, Presidente dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, della sindaca di Corigliano d’Otranto, Ada Fiore, del Presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, dell’assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia, Silvia Miglietta, e di Annibale D’Elia, direttore del Dipartimento Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili della Regione Puglia.

A seguire, il concerto dell’Orchestra Sistema Musica Arnesano, accompagnata dalle voci e dai danzatori under 35 della Fondazione La Notte della Taranta. Nata nel 2018 e sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia, l’Orchestra di comunità Sistema Musica Arnesano coinvolge oltre cento bambini e ragazzi fino ai sedici anni, formati gratuitamente e con strumenti musicali ricevuti in affido. A dirigere l’orchestra giovanile sarà Mauro Durante, voce e violino del Canzoniere Grecanico Salentino. Il programma prevede due brani arrangiati da Vincenzo Rana per orchestra: la Pizzica di Aradeo e il brano popolare Cecilia. Cecilia è una ballata diffusa in numerose varianti regionali italiane che narra il ricatto di un capitano, il sacrificio d’amore compiuto invano da una donna per salvare il marito prigioniero e l’ingiusta esecuzione di quest’ultimo nonostante il patto. Una vicenda che, per la sua struttura drammaturgica, potrebbe richiamare la storia della Tosca pucciniana, di cui l’arrangiamento proposto sembra raccogliere alcuni echi.

Dalle 20.30 in Piazza Vittoria, la serata proseguirà con La scuola di danza, il progetto partecipativo curato dai maestri e dai danzatori della Fondazione. Il pubblico sarà accompagnato nel ritmo della pizzica pizzica attraverso il movimento individuale, il dialogo di coppia e la ronda collettiva, trasformando la piazza in uno spazio di relazione e pratica condivisa.

Sul palcoscenico saliranno quindi i Murika, gruppo nato proprio a Corigliano d’Otranto, che intreccia pizzica pizzica, canto contadino e repertorio in lingua grika, l’antica lingua ancora parlata nei paesi della Grecìa Salentina. Il loro nome è un richiamo alla dimensione rurale e mediterranea e alla pietra dura che caratterizza il territorio da cui provengono.

A seguire, la World Music Academy presenterà Suspiri, creazione coreografica di Fabrizio Nigro per sei corpi, nella quale il respiro, il movimento e il ritmo della pizzica pizzica incontrano le sonorità elettroniche e aprono nuovi paesaggi percettivi.

A chiudere la prima tappa sarà il concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. La scaletta ripercorrerà gli arrangiamenti elaborati dai Maestri concertatori che si sono succeduti sul palcoscenico di Melpignano: pizziche, stornelli, canti di lavoro e brani del repertorio storico restituiranno la varietà linguistica e musicale delle diverse aree del Salento, dando forma a una grande festa collettiva.

Con Le vie del Mediterraneo, il Festival Itinerante propone il mare come spazio condiviso di incontri, attraversamenti e memorie stratificate. La tappa di Corigliano d’Otranto ne anticipa alcuni dei principali percorsi: il coinvolgimento delle nuove generazioni, la circolazione dei repertori, la presenza della lingua grìka, l’incontro tra musica e danza e la ricreazione continua della pizzica pizzica nei contesti pubblici e comunitari del presente.

Il Festival Itinerante è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia e Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Grecìa salentina e l’Istituto Diego Carpitella.