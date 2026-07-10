Centri estivi e servizi socio-educativi 2026: il Comune di Lecce stanzia oltre 108 mila euro a supporto di famiglie e gestori

LECCE – L’Amministrazione Comunale vara una manovra straordinaria per potenziare l’offerta educativa e ricreativa dei minori dai 3 ai 17 anni e agevolare la conciliazione dei tempi vita-lavoro nel periodo giugno-dicembre 2026.

Sostenere concretamente i nuclei familiari nelle sfide quotidiane legate alla conciliazione professionale e, contemporaneamente, qualificare ed elevare l’offerta dei servizi educativi diurni del territorio. Con questi obiettivi, la Giunta Comunale di Lecce ha approvato la delibera (Proposta n. 368) che definisce i nuovi criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi economici relativi alle attività dei centri estivi per l’anno 2026.

La misura poggia su uno stanziamento complessivo di € 108.236,65, derivante dal fondo statale istituito per il potenziamento delle attività socio-educative a favore dei minori. L’intervento di quest’anno si caratterizza per una profonda revisione dei criteri di accesso rispetto al passato, volta a garantire una redistribuzione più equa, trasparente ed efficiente delle risorse pubbliche disponibili.

“Con questo provvedimento diamo una risposta tempestiva, solida e strutturata alle necessità delle nostre famiglie e degli operatori del terzo settore che animano il welfare cittadino – dichiara l’assessore al Welfare e alle Politiche Sociali, Andrea Guido – Rispetto all’annualità precedente, abbiamo incrementato i fondi portandoli a oltre 108 mila euro e rimodellato i criteri per superare le criticità del 2025, anno in cui l’alto numero di domande non aveva trovato piena copertura finanziaria, costringendo gli uffici a ridurre i benefici. Quest’anno nessuno spazio sarà lasciato all’incertezza: interveniamo con due linee di finanziamento nette, con un occhio di riguardo fondamentale e doveroso per l’inclusione dei minori con disabilità, raddoppiando per loro i contributi settimanali.”

L’articolazione delle misure: contributi a gestori e famiglie

L’impianto strategico approvato dall’Amministrazione si sviluppa su due direttrici integrate:

MISURA A – Sostegno ai soggetti promotori: Destinata ai gestori dei centri estivi diurni e dei servizi socio-educativi operanti sul territorio comunale. Il contributo massimo è fissato in € 10.000,00 per ciascun richiedente ed è finalizzato alla copertura dei costi di gestione, acquisto di presidi igienico-ambientali, materiali didattici, attrezzature e spese di trasporto o ingressi a parchi e lidi.

MISURA B – Sostegno alle famiglie residenti: Contributi diretti ad abbattere le rette di frequenza per le famiglie con minori (fascia 3-17 anni). Il voucher prevede:

Tariffa Ordinaria: contributo fino a € 80,00 settimanali per minore, per un massimo di 8 settimane (tetto complessivo di € 600,00).

Tariffa Disabilità certificata (ai sensi della Legge 104/92, art. 3, c. 3): contributo elevato a € 200,00 settimanali per minore, per un massimo di 8 settimane (tetto complessivo di € 1.000,00).

Modalità di accesso e trasparenza

L’iter gestionale ed istruttorio è stato integralmente affidato all’Ufficio Welfare (Settore CDR 8), sotto la direzione della Dott.ssa Simona Terlizzi. L’Amministrazione evidenzia un dettaglio fondamentale per i potenziali beneficiari: l’ammissione al contributo sarà determinata in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze (criterio “a sportello”) sino a totale esaurimento delle somme stanziate.

L’Avviso Pubblico ufficiale e la relativa modulistica per l’invio delle istanze verranno pubblicati nei prossimi giorni all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale del Comune di Lecce. L’Amministrazione invita i cittadini e le associazioni interessate a monitorare costantemente i canali informativi dell’Ente per non perdere la data di apertura dei termini.