Droga. Congedo: “Operazione antidroga conferma sinergia Stato e forze di polizia”

“L’operazione di oggi condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, culminata oggi nell’esecuzione di 23 ordinanze di custodia cautelare, rappresenta un successo fondamentale nella costante battaglia dello Stato contro la criminalità organizzata che tenta di inquinare il nostro territorio

smantellare due distinte associazioni dedite al traffico internazionale di Un’attività investigativa complessa e prolungata, che ha permesso dismantellare due distinte associazioni dedite al traffico internazionale di stupefacenti tra l’Albania e l’Italia, colpendo duramente i canali di approvvigionamento di cocaina, eroina e marijuana. Questo risultato è il frutto di un lavoro sinergico di altissimo livello, che vede la Procura di Lecce, la Direzione Distrettuale Antimafia e le nostre forze di polizia lavorare insieme contro le organizzazioni criminali.