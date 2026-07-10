Droga. Congedo: “Operazione antidroga conferma sinergia Stato e forze di polizia”

“L’operazione di oggi condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, culminata oggi nell’esecuzione di 23 ordinanze di custodia cautelare, rappresenta un successo fondamentale nella costante battaglia dello Stato contro la criminalità organizzata che tenta di inquinare il nostro territorio
Un’attività investigativa complessa e prolungata, che ha permesso di smantellare due distinte associazioni dedite al traffico internazionale di stupefacenti tra l’Albania e l’Italia, colpendo duramente i canali di approvvigionamento di cocaina, eroina e marijuana. Questo risultato è il frutto di un lavoro sinergico di altissimo livello, che vede la Procura di Lecce, la Direzione Distrettuale Antimafia e le nostre forze di polizia lavorare insieme contro le organizzazioni criminali.
Grazie alla Direzione Investigativa Antimafia, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza per il coraggio e la professionalità dimostrati in questa operazione. Un impegno questo governo sta portando avanti anche in Commissione Parlamentare Antimafia, tracciando una linea d’azione sempre più incisiva sul fronte del contrasto al narcotraffico, in stretta collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia.
La lotta al narcotraffico è una priorità assoluta per il governo Meloni e continueremo a batterci contro la piaga della criminalità organizzata”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e componente commissione Antimafia, Saverio Congedo.
La lotta al narcotraffico è una priorità assoluta per il governo Meloni e continueremo a batterci contro la piaga della criminalità organizzata”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e componente commissione Antimafia, Saverio Congedo.
Continua a leggere
- PoliticaMovida, debutto senza sanzioni: controlli, steward e locali promossi. Ma i Giovani Democratici attaccano il regolamento
- PoliticaLeo rilancia la sfida digitale: “Bisogna formare per non emarginare”. La Puglia guida il progetto nazionale sull’intelligenza artificiale nella PA
- Archivio NotizieLa giunta Poli dà il via libera al grande Parco delle Mura Urbiche. Nessun campo per il Circolo Tennis: dovrà traslocare
- Archivio NotizieEmergenza caldo, piano estivo per anziani e fragili. Distribuzione gratuita di acqua, frutta e verdura di stagione a cura della Protezione Civile
- PoliticaMare democratico, Decaro: "Da qui a tre anni tutti i Comuni pugliesi avranno spiagge libere, accessibili e attrezzate"
- PoliticaSicurezza, Stefanazzi: la Lega premia gli amici. Liguria rimpolpata e Puglia lasciata senza rinforzi