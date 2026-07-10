Perde il controllo dell’auto che si ribalta fuori strada, 25enne finisce in ospedale

Alezio-Sannicola (Lecce) -Ancora un incidente sulle strade del Salento e una donna di 25 anni finisce in ospedale, in codice rosso.

L’incidente stradale si è verificato oggi lungo la strada provinciale, che collega Alezio a Sannicola.

Per cause ancora in corso di accertamento, la 25enne ha perso il controllo della sua Fiat Punto, che si è ribaltata fuori strada. La conducente ferita è rimasta incastrata nell’abitacolo.

Si sono subito fermati gli automobilisti in transito in quel momento, che hanno fatto scattare l’allarme. E sul posto, oltre agli operatori del 118, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto la giovane donna dalle lamiere. Che poi, in ambulanza, è stata immediatamente trasportata in ospedale, in codice rosso, dove è stata affidata alle cure dei medici.

Fortunatamente non è in pericolo di vita.