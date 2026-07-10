Dopo l’arresto, la loro immediata liberazione, in quanto coltivatori diretti di cannabis legale

Salento – Rimessi in libertà, appena due giorni dopo l’arresto, in quanto al momento ritenuti coltivatori diretti di cannabis legale, peraltro con regolare partita Iva. Ma ulteriori approfondite indagini anche e soprattutto di natura tecnica e scientifica (allo stato non ancora svolte) dovrebbero chiarire i contorni della vicenda.

Si parla del blitz, effettuato l’altro ieri dalla Polizia di Stato a Castrignano del Capo, col sequestro di ben 119 chili di droga (116 di marijuana e 3,7 di hashish) e con l’arresto di tre uomini di Gagliano del Capo, di 32, 33 e 23 anni. Gli inquirenti ritenevano fosse stata smantellata un’intera filiera illegale, dalla coltivazione alla trasformazione della sostanza stupefacente. L’operazione è stato il risultato di un’attività investigativa avviata dagli agenti del commissariato di Taurisano, che da tempo monitoravano un capannone nella zona di Santa Maria di Leuca, ritenuto un possibile deposito di droga.

Nel capannone sono stati inoltre trovati macchinari e attrezzature per la lavorazione, l’essiccazione, la pesatura e il confezionamento della droga, oltre a serre smontabili e materiale destinato alla coltivazione delle piante. Al termine degli accertamenti, i tre uomini sono stati arrestati e posti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Che c’è stata oggi con il responso – da parte del giudice per le indagini preliminari Alcide Maritati – della scarcerazione immediata dei tre, difesi dall’avvocato Stefano Prontera, sostituito in udienza dalla collega Simona Reale.

Gli indagati, tutti e tre incensurati e coltivatori diretti (due titolari di Partita Iva, mentre il terzo operante con quella intestata alla madre), hanno ammesso la coltivazione della cannabis, precisando (e parzialmente documentando), però, che si tratta di cannabis sativa del tipo legale, ossia quella di cui la coltivazione e la commercializzazione sono non vietate ed anzi consentite dalla legge n. 242 del 2016. Due dei tre indagati hanno, infatti, prodotto alcune fatture di acquisto di semi della varietà “legale” di cannabis e hanno addirittura precisato di avere in atto altre coltivazioni della stessa varietà in altri terreni non rintracciati dalla Polizia.

“Ritenuto, dunque, che gli elementi in atti forniscano un quadro indiziario, allo stato, per nulla sufficiente per ritenere la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 273 c.p.p. – si legge nell’ordinanza del Gip – tenuto conto che un simile quantitativo di piante (circa quindicimila!), la predisposizione di serre, terreni con impianto irriguo, concimi, lampade UV, macchinari per la coltivazione e la trasformazione del prodotto, la detenzione di cannabis già essiccata (in quantitativo di oltre cento chilogrammi), sono circostanze e dati oggettivi che, se letti alla luce delle plausibili giustificazioni rese dai tre indagati (peraltro incensurati e coltivatori diretti con Partita Iva), possono deporre allo stesso modo sia per l’attribuibilità agli indagati delle condotte delittuose a loro ascritte, sia per l’esistenza, invece, di lecita attività non penalmente sanzionata. Solo le approfondite indagini, anche e soprattutto di natura tecnica e scientifica (allo stato non ancora svolte), potranno sciogliere l’inevitabile dubbio che allo stato caratterizza la ricostruzione fattuale, e ciò – evidentemente – non può che portare al rigetto della domanda cautelare, il cui accoglimento presupporrebbe un quadro di gravità e univocità indiziaria allo stato – come detto – insussistente”.

Da qui, appunto, la immediata liberazione dei tre.