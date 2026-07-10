Rete Punti Cardinali, il portale innova: orientamento, appuntamenti e lavoro in un unico spazio digitale

Il progetto Punti Cardinali for Work dei Comuni di Andrano, Caprarica di Lecce, Carmiano, Castrignano del Capo, Galatina, Soleto e Taviano rafforza la propria presenza nei territori e amplia i servizi digitali a disposizione di cittadini, giovani, lavoratori, persone in cerca di occupazione e imprese. Sul sito retepunticardinali.it sono ora disponibili nuovi strumenti pensati per rendere più semplice l’accesso ai servizi di orientamento e per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La novità principale riguarda gli Orientation Desk, gli sportelli informativi e di orientamento attivi nei Comuni partner del progetto. Attraverso il portale, gli utenti possono conoscere gli appuntamenti disponibili, consultare le informazioni relative allo sportello del proprio Comune e fissare un incontro per ricevere assistenza personalizzata. Il servizio è rivolto a chi ha bisogno di scrivere o aggiornare il curriculum, orientarsi nella ricerca di lavoro, individuare percorsi formativi, ricevere accompagnamento all’inserimento lavorativo o approfondire le possibilità legate alla creazione d’impresa.

Gli Orientation Desk rappresentano uno dei servizi centrali di Punti Cardinali for Work, il progetto promosso nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Puglia “Punti Cardinali for Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”. L’obiettivo è costruire un sistema territoriale capace di mettere in rete istituzioni, imprese, enti di formazione e comunità locali, accompagnando cittadini e giovani nelle scelte formative e professionali e favorendo inclusione, crescita delle competenze e accesso al lavoro.

Il portale diventa così non solo una vetrina informativa, ma anche uno strumento operativo. Oltre agli appuntamenti presso gli sportelli, in home page è stata attivata una sezione dedicata alle offerte di lavoro. Gli utenti possono consultare le posizioni disponibili e candidarsi direttamente, mentre le aziende possono inserire in autonomia le proprie offerte, contribuendo ad alimentare una banca dati territoriale aggiornata e accessibile.

Questa innovazione rafforza il ruolo della rete dei Comuni coinvolti, che stanno lavorando insieme per offrire servizi coordinati e sempre più vicini ai bisogni delle persone e del sistema produttivo locale. Andrano, Caprarica di Lecce, Carmiano, Castrignano del Capo, Galatina, Soleto e Taviano diventano punti di accesso a una rete più ampia, nella quale l’orientamento non è un servizio isolato, ma parte di un percorso condiviso tra territori, istituzioni e imprese.

Accanto agli Orientation Desk, il progetto prevede anche Orientation Labs, Job Days, percorsi di empowerment femminile con Puglia Donna Partecipa e iniziative legate a Puglia Attrattiva #mareAsinistra. Si tratta di attività pensate per avvicinare cittadini, giovani, donne, imprese e istituzioni al mondo del lavoro, attraverso laboratori, incontri, mentoring, coaching, eventi e occasioni di confronto con le realtà produttive del territorio.

La nuova organizzazione digitale del sito consente quindi di rendere più immediato l’accesso alle opportunità. Chi cerca un supporto può individuare il proprio sportello, verificare gli appuntamenti disponibili e fissare un incontro. Chi cerca lavoro può consultare le offerte pubblicate. Le aziende, a loro volta, possono partecipare attivamente inserendo le proprie ricerche di personale e contribuendo alla crescita di una rete locale del lavoro più dinamica.

Con questi aggiornamenti, Rete Punti Cardinali e Regione Puglia conferma la propria vocazione: essere un’infrastruttura territoriale e digitale per l’orientamento, la formazione e il lavoro. Un luogo in cui i Comuni collaborano, i cittadini trovano servizi concreti e le imprese possono entrare in contatto con persone e competenze del territorio.

Per informazioni www.retepunticardinali.it