LECCE – L’associazione di clown terapia V.I.P. Lecce trasforma il 5×1000 in solidarietà: donato un rilevatore di vene al reparto di Oncologia dell’ospedale Vito Fazzi

L’impegno dei volontari dell’associazione VIP Lecce Viviamo in Positivo si manifesta ancora una volta attraverso un gesto di profonda solidarietà e attenzione verso il territorio. Grazie alle risorse raccolte tramite le firme del 5×1000, l’associazione ha deciso di sostenere concretamente il reparto di Oncologia del presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce, dotandolo di un nuovo strumento volti a migliorare la qualità della vita dei pazienti durante la degenza.

La scelta della donazione è caduta su un rilevatore di vene di ultima generazione, uno strumento tecnologico fondamentale per facilitare la ricerca dei vasi sanguigni e minimizzare il disagio dei pazienti che devono sottoporsi a frequenti prelievi o terapie endovenose.

L’associazione VIP Lecce, da anni impegnata nel portare la clownterapia nelle corsie dell’ospedale, sottolinea come la missione del vivere in positivo passi non solo attraverso il sorriso e il gioco, ma anche attraverso il supporto alle strutture sanitarie e il miglioramento del benessere clinico e umano del paziente. Questa iniziativa rappresenta il coronamento di un percorso di condivisione con la cittadinanza, che ha scelto di destinare una quota delle proprie tasse a un progetto di utilità sociale immediata e visibile.

La consegna ufficiale dell’attrezzatura medica è avvenuta in data 27 luglio direttamente presso l’unità operativa coinvolta alla presenza della dr.ssa Leo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica, di altri medici, infermierie di una rappresentanza dei clown di corsia, per celebrare un momento che unisce l’innovazione tecnologica alla sensibilità verso la dignità e la serenità della persona malata.