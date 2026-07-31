Zittiva la figlia con un asciugamano in bocca per impedirle di piangere: mamma rischia processo

SALENTO – Botte continue alla figlia di neppure 10 anni. Per i motivi più banali. E, in alcune circostanze, per bloccare il pianto e le urla della piccola, le metteva in bocca un piccolo asciugamano evitando così che qualche vicino potesse sentire quel che accadeva in casa. La bimba, origini sud americane e residente in un piccolo comune salentino, si trova ora lontano da quell’abitazione. Con un provvedimento a firma del tribunale dei minori, non è più con la madre ed è stata collocata in una comunità “dove sto bene” dice ormai da tempo. La donna, dal canto suo, è stata raggiunta da un avviso di chiusa inchiesta in cui si ipotizza l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati nonostante nel corso delle indagini si sia sempre difesa. Con quale tesi? La figlia sarebbe stata manipolata dal padre.

Ed è stata proprio una zia paterna a raccogliere le confidenze della bambina – nel marzo del 2025 – e a rivolgersi a un centro antiviolenza della zona. Agli operatori, la donna, assistita dall’avvocato Veronica Maerico, produsse le foto delle ferite che la piccola avrebbe riportato quando veniva picchiata in casa. In più sono emersi tante altre violenze: segni di morsi sul corpo con tanto di ematoma; bicchieri di vetro e suppellettili lanciati addosso; improperi e urla senza motivazioni, spesso quando la donna era ubriaca.

Immediata è scattata la segnalazione agli organi inquirenti che hanno aperto un doppio procedimento: civile per valutare la revoca o meno della potestà genitoriale (il padre si trova sempre in sud America, assistito in sede civile dall’avvocato Stefano Sinisi) e penale per ravvisare colpe e responsabilità a carico della madre effettivamente emerse. Nei mesi scorsi, la piccola è stata sentita davanti alla giudice del tribunale dei minori nell’ambito del procedimento civile. “Spesso la mamma si arrabbiava – raccontò in quell’occasione – iniziava a gridare contro di me e ad alzarmi le mani”.

Poi la confessione choc: “Ricordo che in quei momenti mi metteva in bocca un asciugamano per non sentirmi piangere e, ogni volta, rischiavo di soffocare”. Dichiarazioni confermate nel successivo incidente probatorio in cui la bambina parlò apertamente di “continui e ripetuti episodi di violenza e che mi causavano continue crisi di pianto”. Notificato l’avviso di conclusione, la donna, che è assistita dall’avvocata Loredana Pasca, ha ora venti giorni a propria disposizione per chiedere un interrogatorio o per presentare memorie difensive.

Curatrice speciale è stata nominata l’avvocata Eleonora Colazzo che ha scelto come avvocato difensore in sede penale l’avvocato Salvatore Rondine.

L’udienza preliminare è fissata per il 16 novembre davanti al gup Angelo Zizzari.