Balneari, il Consiglio comunale approva la mozione del centrodestra: “Gare solo se c’è scarsità di spiagge”

LECCE – Il Consiglio comunale di Lecce, ieri, ha approvato la mozione presentata dal centrodestra che punta a ridefinire l’approccio dell’amministrazione comunale sul tema delle concessioni demaniali marittime, alla luce dei più recenti orientamenti della giustizia europea. Il documento, sottoscritto da tutte le forze della maggioranza e illustrato in aula dal capogruppo di Prima Lecce, Bronek Pankiewicz, impegna il sindaco ad avviare una valutazione tecnico-giuridica per accertare se sul litorale leccese sussista realmente una condizione di scarsità della risorsa naturale, presupposto che, secondo la recente giurisprudenza europea, renderebbe obbligatorio il ricorso alle gare per l’assegnazione delle concessioni balneari.

La mozione richiama in particolare l’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10 luglio 2026 sul cosiddetto “caso Rimini”, che individua nella scarsità delle spiagge il criterio determinante per l’applicazione dell’obbligo di procedure competitive. Sulla base di questo principio, il Consiglio comunale chiede che venga effettuata una verifica approfondita della situazione del litorale leccese, così da stabilire se ricorrano o meno le condizioni previste dalla normativa europea.

Il testo approvato sollecita inoltre il Comune a promuovere iniziative nelle sedi europee finalizzate alla revisione e all’aggiornamento della direttiva Bolkestein (2006/123/CE), ritenendo necessario un chiarimento definitivo su una materia che da anni alimenta contenziosi e incertezze interpretative. Secondo Pankiewicz, Lecce potrebbe assumere un ruolo di riferimento nazionale ed europeo grazie all’esperienza maturata nella pianificazione del proprio litorale e alle vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio. “Il Comune di Lecce può diventare un caso pilota per favorire una riflessione complessiva e definitiva su questa controversa materia”, sostiene il capogruppo di Prima Lecce, evidenziando come il voto dell’aula rappresenti un passaggio politico importante nella prospettiva di una diversa applicazione delle regole sulle concessioni balneari.