Consiglio, approvato l’assestamento di bilancio a Nardò

Il Consiglio comunale ha approvato ieri sera la delibera relativa all’assestamento generale di bilancio e alla salvaguardia degli equilibri per il triennio 2026-2028. Con l’assestamento si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. In sostanza, l’assise ha ratificato che l’andamento delle entrate e delle spese, come previste nel bilancio preventivo, risulta in linea con gli stanziamenti previsti e non contempla situazioni di squilibrio.

“L’assestamento– spiega l’assessora alle Finanze Sara D’Ostuni – conferma la solidità finanziaria del Comune di Nardò, che ci consente un rafforzamento degli interventi e dei servizi essenziali senza compromettere gli equilibri. Abbiamo fatto scelte chiare nella direzione di fornire risposte ai bisogni della comunità, dal momento che ci sono risorse destinate al sociale, al decoro urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici, oltre che a scuole, cultura, spettacolo, commercio e turismo. Scelte coerenti con una visione e con una responsabilità che vedono l’amministrazione impegnata a garantire il presente e il futuro dei neretini”.

Nella stessa seduta l’aula ha approvato una proposta di variante al Prgproposta da Percon s.r.l. sul comparto edificatorio n. 5 (da zona C1 a C5) e il progetto definitivo per la realizzazione della strada di collegamento tra la Nardò-Copertino (s.p. n. 17) e strada Farina, funzionale alla messa in esercizio della nuova circonvallazione da parte della Provincia di Lecce. Approvate anche una variante al Piano Comunale delle Coste e una modifica al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari.