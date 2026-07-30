Nautico di Gallipoli all’ingresso della città e non più in centro. Fasano: “Finanziamento al sicuro”. S.I. Promette battaglia

GALLIPOLI – I soldi ci sono, Inail è pronta a investire per la costruzione della sede dell’Istituto nautico nel centro della Perla dello Ionio, ma i programmi sono cambiati con la nuova amministrazione guidata dal sindaco Flavio Fasano e soprattutto dal vice, Giuseppe Coppola. “Dal 2007 la scuola, che era lì dagli anni ‘50, non c’è più: è stata rasa al suolo – spiega il sindaco Flavio Fasano – Urbanisticamente non è più la città di 70 anni fa. Faremo il nautico a fianco al tecnico commerciale, sulla via strada provinciale per San Nicola, con un grande parcheggio di fronte ai vigili del fuoco. Non sarà perso alcun finanziamento”.

Nonostante le perplessità di chi aveva puntato sulla ricostruzione della scuola e dei vertici provinciali, l’amministrazione Fasano ha cambiato tutto. Domani, in Consiglio comunale, passerà la variante. C’è, intanto, chi è pronto a fare le barricate, anche perché in centro c’è già un liceo e il nautico era un’istituzione in quell’area per Gallipoli. Nonostante le rassicurazioni del sindaco, c’è chi teme per i finanziamenti, ma anche per i tempi che potrebbero allungarsi.

Nel programma elettorale il progetto era chiaro.

“Circa 11 anni fa facevamo la battaglia per impedire alla provincia di Lecce, guidata da Antonio Gabellone, di alienare l’Istituto Nautico “Vespucci” di Gallipoli e destinare quell’area a speculazioni edilizie a favore di privati – scrive Danilo Scorrano di Sinistra Italiana – Da consigliere provinciale, all’epoca, portai all’attenzione di tutto il consiglio il problema e spiegai quanto fosse importante mantenere in quel luogo, di fronte al mare e nel tessuto urbano della città un presidio culturale ed identitario di una città marinara come Gallipoli. La lotta per scongiurare tale nefasta ipotesi si spostò nelle strade e nelle piazze della città e grazie alla preside, ai docenti e agli studenti si creò un movimento che coinvolse l’intera comunità. Il comitato che allora si creò per la difesa del nautico, ha sempre vigilato che quella che possiamo considerare una vittoria, l’aver scongiurato l’alienazione di quell’area, non fosse intaccata da latri provvedimenti contrari.

La campagna elettorale per le amministrative della città ha riaperto questa pagina che sembrava chiusa, nonostante i lavori di abbattimento del vecchio nautico e un finanziamento in essere per la ricostruzione della scuola, quindi un iter ben avviato e nella giusta direzione. La giunta Fasano come annunciato in campagna elettorale con delibera del 27 luglio scorso modifica la destinazione d’uso dell’area, non più “Attrezzature per l’istruzione medio superiore”, ma “Parcheggi pubblici”.

Ora, come Sinistra Italiana Salento, congiuntamente col costituendo Circolo di Gallipoli, torniamo a sostenere le tesi del comitato “Manteniamo il Nautico nel cuore di Gallipoli”e come è stato chiesto con una diffida, indirizzata a tutti i consiglieri comunali e agli organi competenti, auspichiamo che i componenti il consiglio comunale, a prescindere dalle appartenenze, non mettano nelle condizioni l’ente di produrre un enorme danno erariale, correre il rischio di perdere il finanziamento per la realizzazione della scuola e desistano dal portare a votazione l’ordine del giorno che ratifica il cambio di destinazione d’uso dell’area in oggetto, nel consiglio comunale del 31 luglio, responsabilmente si dotino di ogni supporto, legale contabile e giuridico per non esporre i cittadini di Gallipoli a gravi conseguenze economiche.

Inoltre desistano dal perseguire l’obbiettivo, che non ha alcuna giustificazione tecnica, né politica di costruire un parcheggio al posto di una scuola. Sinistra Italiana/AVS, così come in passato, si schiera senza alcuna titubanza al fianco del comitato, degli operatori scolastici, degli studenti e dei cittadini di Gallipoli che già in passato in modi diversi si sono espressi per la soluzione più logica e peraltro già decisa e con un percorso ben avviato della ricostruzione della scuola”.