Incendi, Stefanazzi: “Il Governo attivi subito il Meccanismo europeo di protezione civile”

Il deputato Claudio Stefanazzi, primo firmatario, ha depositato alla Camera un’interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare sulla mancata attivazione, da parte dell’Italia, del Meccanismo unionale di protezione civile di fronte all’emergenza incendi. L’atto è sottoscritto da numerosi parlamentari del Partito Democratico.

“Il 27 luglio la Commissione europea ha comunicato di aver inviato in Francia sette aerei e quattro elicotteri e in Spagna sei aerei, 134 vigili del fuoco e 41 veicoli. Lo stesso giorno abbiamo appreso che l’Italia vi ha rinunciato, pur trovandosi nell’incombenza di fronteggiare gravissimi incendi sul proprio territorio, soprattutto nel Mezzogiorno – dichiara Stefanazzi. “Nel frattempo i nostri Canadair sono stati messi a disposizione della Spagna e della Tunisia. Nessuno mette in discussione la solidarietà europea, che è un valore che abbiamo il dovere di difendere. Chiediamo però di sapere in base a quali criteri il Governo abbia ritenuto che la capacità nazionale fosse sufficiente, mentre in Puglia si contavano 1.465 incendi in poco più di quaranta giorni”.

I numeri richiamati nell’interrogazione delineano un quadro drammatico: oltre trecento persone evacuate via mare dalle spiagge di Peschici, la pineta di Rivabella a Gallipoli distrutta con l’evacuazione di residenti, turisti e stabilimenti balneari, 328 incendi e oltre 24.400 ettari percorsi dal fuoco in Sicilia al 21 luglio, un vigile del fuoco morto a San Cataldo durante le operazioni di spegnimento. Secondo Coldiretti, nel 2026 sono già andati in fumo oltre 66.000 ettari, più del triplo della media ventennale. E l’emergenza non è finita: il sistema europeo EFFIS indica dal 31 luglio un rischio elevato in gran parte del Centro-Sud, con la Puglia tra le aree più esposte.

L’interrogazione chiede inoltre conto dello stato di operatività effettiva della flotta aerea antincendio dello Stato, con l’indicazione dei velivoli disponibili e di quelli fermi per manutenzione, e dei riscontri dati alla richiesta della Regione Puglia di preposizionare un velivolo antincendio all’aeroporto di Foggia, che secondo notizie di stampa non sarebbe stata accolta per ragioni tecniche.

“Il Meccanismo europeo è uno strumento di responsabilità condivisa che l’Unione mette a disposizione degli Stati membri esattamente per emergenze di questa portata” – conclude Stefanazzi. “Di fronte a eventi climatici estremi sempre più frequenti, ogni giorno di ritardo si traduce in ettari bruciati, in imprese agricole e turistiche in ginocchio, in comunità costrette a evacuare. Chiediamo al Governo di attivarlo senza esitazioni e di dare risposte certe ai Comuni che hanno già chiesto lo stato di calamità.”