Consiglio comunale, via libera ad aumento Tari e hub dell’intermodalità: scontro su autovelox, rifiuti e futuro della città

LECCE – Il nuovo regolamento Tari ha ottenuto il via libera, in mattinata, del Consiglio comunale, con 18 voti favorevoli e 9 contrari, insieme al Piano economico finanziario del servizio rifiuti (17 favorevoli e 9 contrari). La novità più rilevante è l’aumento delle tariffe per famiglie e attività produttive e la cancellazione dello sgravio comunale del 50% sulla quota variabile per i nuclei con Isee fino a 9mila euro, che potranno beneficiare soltanto del bonus sociale nazionale (sconto del 25% sulla quota fissa e anche su quella variabile). Restano invece l’esenzione totale per gli Isee fino a 6mila euro e per i nuclei con Isee fino a 14mila euro con una persona con disabilità, oltre alle agevolazioni per gli studenti.

L’assessore ai Tributi, Maria Luisa Greco, ha spiegato che il forte aumento delle richieste di esenzione totale ha reso impossibile mantenere anche il beneficio comunale per gli Isee fino a 9mila euro: “Lecce è una delle pochissime città italiane a prevedere l’esenzione totale. L’anno scorso abbiamo dovuto aggiungere altri 20mila euro ai 300mila già stanziati per garantire il beneficio a tutti gli aventi diritto”

Durissima l’opposizione. Il presidente della Commissione controllo XI, Antonio Rotundo, ha sostenuto che gli sgravi comunali e statali sarebbero cumulabili, come avviene in altri Comuni, mentre il consigliere di Lecce città Pubblica, Carlo Salvemini, ha accusato la maggioranza di aver scelto di non rafforzare le tutele sociali: “Il Comune poteva intervenire e ha deciso di non farlo”. Il consigliere di minoranza, Christian Gnoni, ha contestato anche il metodo, evidenziando come il regolamento venga approvato dopo la scadenza dei termini (del 30 giugno) per presentare le domande di agevolazione.

Il capogruppo Pd, Paolo Foresio, ha definito ingiustificato l’aumento della tassa dopo le strisce blu nelle periferie e il nuovo regolamento sulla movida. La maggioranza ha replicato attribuendo gli aumenti soprattutto al rincaro del conferimento in discarica e del costo del personale. “Gli aumenti vengono determinati da Arera attraverso un algoritmo”, ha ricordato Greco.

Rotundo ha inoltre proposto di destinare una parte della tassa di soggiorno alla riduzione della Tari, come avviene a Bari, e ha criticato il rallentamento della lotta all’evasione. La proposta è stata respinta: secondo la maggioranza quelle risorse devono finanziare servizi ed eventi turistici. La sindaca Adriana Poli Bortone ha invece puntato il dito contro la Regione: “Da vent’anni non chiude il ciclo dei rifiuti e questo fa aumentare i costi: noi non abbiamo avuto la fortuna di ricevere un bonus dalla Regione, com’è avvenuto nel 2024, in piena campagna elettorale, pur avendo una raccolta differenziata virtuosa, superiore al 70%”.



“Noi abbiamo lasciato gli importi accantonati da voi per la tari sociale: 300mila euro”, ha detto Il presidente della Commissione Bilancio, Oronzino Tramacere – Se non aveste mandato in predissesto il Comune avremmo avuto più soldi. Non deve passare il messaggio che abbiamo tolto la Tari sociale, perché resta e si cumula con quella del governo, che impone a tutti i contribuenti di pagare 6 euro in più per aiutare le famiglie più fragili”. “È facile fare demagogia – ha replicato l’assessore Greco – Avete confuso le esenzioni totali con le agevolazioni. Lecce è una delle pochissime città in Italia a prevedere l’esenzione totale. È chiaro che i Comuni che non hanno un’esenzione totale lasciano le agevolazioni. L’esenzione totale è pagata da tutti cittadini leccesi e quest’anno è richiesta da molte più famiglie. Il nostro è stato un ragionamento di equità, ma non potevamo lasciare l’esenzione comunale e quella statale sui redditi entro i 9000 euro”. Ma il consigliere Pd, Antonio Rotundo, ha ribattuto che oggi si afferma che sono aumentate le richieste di esenzione totale, ma senza fornire i dati e i numeri oggettivi: “Neanche oggi sa dire alla città quante sono le domande per capire come si è aggravata la situazione”.

I COSTI

Aumenta il costo del conferimento in discarica e anche quello del personale, quindi aumenta anche il piano economico e finanziario. “Gli aumenti vengono stabiliti da Arera con un algoritmo”, ha spiegato l’assessore Greco. L’esempio concreto, con i numeri, li ha fatto nei giorni scorsi il consigliere Rotundo: “una abitazione di 100 mq;

Componenti Totale 2025 Totale 2026 Differenza

1 occupante € 221,12 € 221,15 + € 0,03

2 occupanti € 296,79 € 316,25 + € 19,46

3 occupanti € 346,23 € 371,30 + € 25,07

4 occupanti € 375,46 € 392,32 + € 16,86

5 occupanti € 441,24 € 470,42 + € 29,18

6 o più occupanti € 480,80 € 520,49 + € 39,69.

Ovviamente per le abitazioni superiori ai 100mq i costi aumentano.

Di seguito gli aumenti percentuali più significativi che interessano le imprese.

Attività industriali con capannoni: +7,17%;

Stabilimenti balneari: +7,05%;

Ristoranti e Pizzerie: +6,33%;

Bar e Pasticcerie: +6,31%;

Mense e Birrerie: +6,26%;

Ortofrutta, Pescherie e Pizza al taglio: +6,17%”. Lecce continua ad essere una realtà virtuosa con oltre il 70 per cento di raccolta differenziata, obiettivo non raggiunto da Foggia, Bari e Brindisi. “Aumentano le spese obbligatorie del servizio, conferiamo in discariche private, e i Comuni vengono lasciati soli a sopportare il peso dell’aumento dei costi, senza un aiuto concreto della Regione”, ha affermato l’assessore Greco.

Come ha fatto in Commissione, anche durante il Consiglio comunale Rotundo ha contestato l’assenza di iniziative contro la lotta all’evasione: “Pagano circa 52mila famiglie e circa 10mila imprese. Il problema è allargare la platea. Abbiamo eliminato le fototrappole”. L’assessore Greco ha ribadito che la lotta all’evasione c’è e sta portando a buoni risultati: “Non abbiamo avuto benefici con le fototrappole, le cui multe sono diventati debito fuori bilancio, perché i giudici le hanno annullate perché non a norma. Abbiamo ottenuto solo costi per multe annullate e non hanno funzionato le ispezioni”.

Per Carlo Salvemini il problema degli aumenti è molto complesso e riguarda il sistema regionale: “Bisogna tenere conto dei tanti comuni in Puglia che non raggiungono delle buone percentuali di raccolta e della crisi economica, oltre al fatto che c’è chi protesta quando si vuole fare un impianto per chiudere il ciclo dei rifiuti”.Oronzino Tramacere ha chiarito che le tariffe sono aumentate e “sarebbero state più alte anche nel 2024, se a ridosso delle elezioni la Regione non avesse deciso di dare un bonus”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Andrea Pasquino, che ha ricordato che la Puglia registra i costi medi fra i più alti d’Italia, e che bisogna agire sui costi di trasporto chiudendo il ciclo dei rifiuti e quindi costruendo gli impianti necessari in Puglia. Poi ha aggiunto che quest’anno la Regione non ha dato alcun contributo per alleggerire i costi, pur essendoci una raccolta differenziata in crescita. Rotundo ha messo in evidenza che i costi aumentano per una precisa scelta dell’amministrazione di non impegnare i fondi della tassa di soggiorno. La sindaca Poli ha replicato che non ha sortito effetto la lotta all’evasione fatta dalla precedente amministrazione: “È stata fatta nelle case degli extracomunitari e non ha prodotto nulla, perché non hanno pagato”. Poi la prima cittadina ha ricordato il contributo regionale dato in campagna elettorale e inoltre ha criticato il “metodo Decaro, che non eroga somme a chi lavora bene con la raccolta differenziata, ma a chi lavora male”.

VIA LIBERA AL PTFE DELL’HUB DELL’INTERMODALITÀ AL FORO BOARIO

Con 18 voti favorevoli e 5 astensioni il Consiglio ha approvato anche il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’hub dell’intermodalità al Foro Boario. Il parcheggio sarà sopraelevato su tre piani e non più interrato. “Non si tratta di un semplice parcheggio, ma di un hub strategico che ridisegna l’ingresso della città”, ha spiegato Poli Bortone. In mattinata si sono riuniti davanti a palazzo Carafa i residenti che protestano contro quello che definiscono un “mostro edilizio”, che poi sono stati invitati a seguire il Consiglio comunale.

Le indagini geologiche hanno evidenziato criticità carsiche che avrebbero fatto lievitare i costi dell’opera di oltre 8 milioni di euro. Una seconda ipotesi avrebbe comunque superato il budget di 1,3 milioni, riducendo posti auto e servizi. La soluzione approvata prevede 766 posti auto, 17 per motocicli e 100 per biciclette, con un costo di poco superiore ai 21 milioni di euro (quindi rientrante nel limite dei 22 milioni del CIS, contratto istituzionale di sviluppo).

L’opposizione ha contestato la scelta. L’ex sindaco Carlo Salvemini ha sostenuto che si sarebbero potuti reperire ulteriori fondi del Cis per mantenere il progetto originario: “Si dimezzano gli stalli per il trasporto pubblico e tramonta il parcheggio da quasi 900 posti”. Il capogruppo Lcp, Sergio Della Giorgia, ha parlato di “un mausoleo dannoso”, mentre Loredana Di Cuonzo ha definito l’intervento una forzatura urbanistica.

Il centrosinistra ha presentato un emendamento per rinviare il voto e aprire un confronto con residenti e associazioni, ritenendo che la nuova configurazione dell’opera modificasse la funzione urbana dell’area. Gli uffici tecnici hanno espresso parere contrario, evidenziando che la normativa regionale non prevede quel procedimento, e l’emendamento è stato bocciato.

AUTOVELOX

In apertura di seduta è stata discussa l’interpellanza di Antonio Rotundo e Christian Gnoni sui debiti fuori bilancio derivanti dalle multe annullate degli autovelox. Rotundo ha chiesto di interrompere gli appelli dopo le prime sentenze del Tribunale di Lecce sfavorevoli al Comune: “Ci sono ancora oltre 300 contenziosi. Perché creare altri debiti fuori bilancio?”.

Poli Bortone ha escluso un passo indietro. “Il decreto Salvini non è una sanatoria e il quadro normativo non è consolidato. Non si può sostenere che tutti i verbali siano illegittimi”. Il sindaco ha richiamato anche la recente sentenza del Giudice di pace che ha applicato retroattivamente il decreto a una multa del 2025. Gnoni si è detto insoddisfatto, ricordando che quella decisione non è definitiva e che Cassazione e Tribunale continuano a seguire un orientamento diverso.

Poli Bortone ha citato la recente sentenza in controtendenza del giudice di pace, che rovescia una giurisprudenza che sembrava consolidata, applicando il decreto Salvini a una multa elevata nel 2025, quindi retroattivamente, cosa che ha spinto l’associazione dei consumatori Altvelox a rivolgersi al CSM.

Christian Gnoni ha dichiarato che l’opposizione non è soddisfatta e che la sentenza del giudice di pace in controtendenza non è passata in giudicato e non cambia la linea giurisprudenziale di Tribunale e Cassazione. “Dal punto di vista procedurale posso comprendere che si vada avanti se si ricorre in Cassazione prima che si formi il giudicato, ma appellarsi al tribunale non viene prodotto alcun effetto perché il Tribunale si adegua alla linea della Cassazione”, ha detto Gnoni esprimendo grande perplessità per i debiti fuori bilancio che continuano a lievitare.

NOTIZIE SUI LAVORI DELL’ANFITEATRO

La seduta si è aperta con la domanda d’attualità di Giovanni Occhineri sul futuro dell’area di piazza Sant’Oronzo e dei lavori nell’area di via Alvino, dove durante gli scavi sono emerse strutture di epoca bizantina. Poli Bortone ha confermato che i 18 milioni destinati alla valorizzazione dell’anfiteatro sono disponibili e che Università, Soprintendenza e altri enti stanno valutando tre diverse soluzioni progettuali. Al termine degli approfondimenti sarà avviato un confronto pubblico con la cittadinanza prima della scelta definitiva dell’intervento.