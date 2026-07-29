Conti pubblici: per i giudici priorità alla sanità, ma le Rsa aspettano ancora. Tariffe ferme da troppi anni in Puglia

La sanità non può essere sacrificata per far quadrare i conti pubblici. È un principio sancito dall’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, ed è stato ribadito con forza dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 195 del 2024, secondo cui, prima di comprimere la spesa sanitaria, devono essere ridotte le altre spese indistinte. Eppure, in Puglia, le Residenze sanitarie assistenziali continuano ad attendere un aggiornamento delle tariffe di accreditamento che manca ormai da sei anni, mentre i costi di gestione sono aumentati in misura tale da mettere in discussione la tenuta dell’intero sistema.

La vicenda ha subito un nuovo stop nei giorni scorsi, quando il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, ha spiegato che, a causa delle difficoltà economiche dell’ente, “bisognerà attendere tempi migliori”. Una dichiarazione che ha spento le speranze di un comparto che, dopo anni di tavoli tecnici, interlocuzioni e rassicurazioni, si attendeva finalmente il via libera all’adeguamento delle rette.

Nel frattempo, però, le strutture continuano a fare i conti con una realtà profondamente cambiata. Dalla pandemia in poi, passando per la crisi energetica e le conseguenze economiche dei conflitti internazionali, il costo del personale, delle utenze, dei dispositivi sanitari, dei generi alimentari e dei servizi indispensabili per assistere anziani e pazienti fragili è aumentato in maniera vertiginosa. Secondo gli operatori del settore, in molti casi le spese sono addirittura triplicate rispetto a quando vennero fissate le tariffe oggi ancora in vigore. Centinaia di posti di lavoro sono a rischio.

Eppure gli accordi sottoscritti prevedono che tali tariffe vengano aggiornate periodicamente proprio per garantire l’equilibrio economico delle strutture e la qualità dell’assistenza. Un meccanismo che, di fatto, è rimasto bloccato per sei anni, scaricando sulle aziende il peso dell’aumento dei costi e aprendo una crisi che rischia di avere pesanti ripercussioni anche sul piano occupazionale. Sempre più gestori denunciano infatti l’impossibilità di sostenere l’attuale livello dei servizi senza un adeguamento economico, con il timore che possano essere compromessi posti di lavoro e continuità assistenziale.

Il nodo, però, va oltre la semplice questione finanziaria. Riguarda il rispetto di un principio costituzionale che pone la tutela della salute al vertice delle priorità pubbliche. La stessa Corte costituzionale ha chiarito che, in presenza di difficoltà di bilancio, non è la sanità a dover essere penalizzata per prima, ma semmai altre voci di spesa meno essenziali. Un indirizzo che oggi viene richiamato dagli operatori del settore, convinti che il rinvio dell’adeguamento tariffario rischi di indebolire proprio quella rete di assistenza destinata alle persone più fragili, anziani non autosufficienti e disabili, che rappresenta uno dei pilastri del sistema sanitario regionale. A questo problema si aggiunge quello degli accreditamenti, che generano liste d’attesa lunghissime, con le famiglie che, mentre stendono un posto in RSA per un proprio caro non autosufficiente, fanno su e giù dagli ospedali facendo lievitare la spesa pubblica.