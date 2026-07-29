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Venerdì 31 luglio “Senza fine. L’universo di Ornella Vanoni” con Serena Spedicato e l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento nel Chiostro dei Teatini

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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