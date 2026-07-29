Venerdì 31 luglio “Senza fine. L’universo di Ornella Vanoni” con Serena Spedicato e l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento nel Chiostro dei Teatini

LECCE – Dalle atmosfere teatrali delle canzoni della mala all’incontro con i grandi autori italiani, dalla passione per la musica brasiliana ai brani della maturità: venerdì 31 luglio alle 21:00 (ingresso 21 euro + dp | 16 euro + dp – ridotto over 65 | biglietti disponibili nel circuito Vivaticket), nel Chiostro dei Teatini a Lecce, la OLES propone il concerto “Senza fine. L’universo di Ornella Vanoni”. La cantante Serena Spedicato, accompagnata da un ensemble di venti musiciste e musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, diretta dal maestro Eliseo Castrignanò con arrangiamenti originali di Silvio Coppola, attraverserà le diverse stagioni della lunga carriera di una tra le interpreti più riconoscibili della scena italiana. Un’artista capace di muoversi tra teatro, canzone d’autore, jazz, pop e suggestioni sudamericane, restituendo a ogni brano un’intensità e una cifra interpretativa inconfondibili. L’appuntamento rientra nella Stagione estiva realizzata da OLES con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia (Coesione Italia 21-27 Puglia | FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) e Comune di Lecce.

Il viaggio musicale prenderà il via dalle atmosfere scure e narrative delle celebri Canzoni della mala, repertorio in cui canto e racconto teatrale si intrecciano in storie di periferia, passioni, tradimenti e destini irregolari. Il programma proseguirà con le composizioni nate dall’incontro con alcuni dei più importanti autori italiani, per poi approdare alla fortunata stagione brasiliana e ai successi della piena maturità artistica. In scaletta alcune delle pagine più amate del suo songbook: “Ma mi”, “Senza fine”, “Che cosa c’è”, “Ma in tutto il mondo”, “Una ragione di più”, “L’appuntamento”, “La voglia e la pazzia”, “Io lo so che ti amerò”, “Dettagli”, “Rossetto e cioccolato”, “Sant’allegria” e “Tango Isola”. Un ritratto capace di restituire le molte anime di Ornella Vanoni: l’interprete teatrale, la cantante confidenziale, la sperimentatrice, la donna ironica e inquieta che ha attraversato oltre sessant’anni di storia della musica e dello spettacolo italiano.

Brani entrati nella memoria collettiva rivivranno attraverso i colori, la profondità e la forza espressiva dell’Orchestra e la voce di Serena Spedicato. Cantante eclettica e poliedrica con un’intensa attività concertistica in numerose formazioni jazz, corali e polifoniche, vanta una lunga lista di incisioni tra le quali spiccano i lavori discografici “The Shining of Things. Dedicated to David Sylvian” (Dodicilune, 2012), “My Waits. Tom Waits Songbook” (Dodicilune, 2019) e “Io che amo solo te. Le Voci di Genova” (Dodicilune, 2022).