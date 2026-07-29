Giovedì 30 luglio al Castello di Tutino a Tricase “L’uomo che inventò i Beatles”, lo spettacolo sulla storia di Brian Epstein

TRICASE (Lecce) – La storia di Brian Epstein, il manager che consegnò i Fab Four alla fama mondiale, domani, giovedì 30 luglio, alle ore 21.30 al Castello di Tutino di Tricase (ingresso a pagamento 10 euro). Si intitola “L’uomo che inventò i Beatles”, è una produzione TerramMare teatro, per la regia di Silvia Civilla, con Angela Iurilli, Michele Russo (chitarre), Marco Tuma (fiati e percussioni), Davide Colomba (voce).

Lo spettacolo ha origine da un’idea di Raoul De Razza, con la drammaturgia di Fabio Chiriatti, in collaborazione artistica con Pietro Pizzuti e Giulia Maria Falzea.

Un uomo entra in un teatro: è un perfetto sconosciuto, uno spettatore qualsiasi; eppure sessant’anni prima, quell’uomo era un volto noto e non solo lì dentro. Sul palco si sta esibendo una band, una come le tante che spuntavano a Liverpool nell’aura magica del dopoguerra. L’uomo non può fare a meno di ascoltarla e di ricordare gli anni in cui su quel palco c’erano John, Paul, George e Ringo: i Beatles.

Brian si abbandona ai ricordi ripercorrendo così le tappe fondamentali della propria vita e della vita dei quattro ragazzi: erano tutti destinati a lasciare una traccia profonda nel costume mondiale oltre che nella storia della musica.

Lui sarebbe presto diventato il manager del gruppo e quell’incontro cambiò la vita di numerose persone. Brian Epstein consegnò i Beatles alla fama mondiale di cui ancora oggi godono, e i “Ragazzi di Liverpool” rappresentarono per lui il treno da prendere al volo, l’occasione unica per dimostrare a suo padre e a sè stesso le proprie capacità.

Il successo fu travolgente, come “una giostra … una giostra che gira sempre più veloce e, man a mano, quello che c’è intorno svanisce, i giri aumentano e tutto il resto intorno svanisce, in una macchia di un unico colore”.