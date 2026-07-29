Sagre e Feste Patronali: gli appuntamenti in Salento

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno.

Prossimi appuntamenti nel Salento:

27 luglio – 1 agosto

Sant’Antonio – Seclì

28 – 30 luglio

San Brizio – Calimera

29 – 30 luglio

Ciboperbacco – Melissano

30 luglio – 1 agosto

Borghi in festa – Barbarano

31 luglio

Festa della granita – Spongano

31 luglio

Festa della fica – Marittima

31 luglio – 2 agosto

Sagra te lu pumitoru scattarisciatu – Aradeo

31 luglio – 2 agosto

Festa de la uliata – Caprarica di Lecce

31 luglio – 2 agosto

Sagra ortofrutticola – Borgagne

31 luglio – 2 agosto

Festa del grano – Presicce Acquarica

1 agosto

Sagra della sciuscella – Patù

1 agosto

Sagra della cuccagna – Marittima

1 – 2 agosto

Sagra te lu noce – Nociglia

1 – 2 agosto

Festa de la cucuzzata – Vitigliano

1 – 2 agosto

Sagra dell’uva cardinal – Guagnano

1 – 9 agosto

Birra e sound – Galatina