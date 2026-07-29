Sagre e Feste Patronali: gli appuntamenti in Salento

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
27 luglio – 1 agosto
Sant’Antonio – Seclì
28 – 30 luglio
San Brizio – Calimera
29 – 30 luglio
Ciboperbacco – Melissano
30 luglio – 1 agosto
Borghi in festa – Barbarano
31 luglio
Festa della granita – Spongano
31 luglio
Festa della fica – Marittima
31 luglio – 2 agosto
Sagra te lu pumitoru scattarisciatu – Aradeo
31 luglio – 2 agosto
Festa de la uliata – Caprarica di Lecce
31 luglio – 2 agosto
Sagra ortofrutticola – Borgagne
31 luglio – 2 agosto
Festa del grano – Presicce Acquarica
1 agosto
Sagra della sciuscella – Patù
1 agosto
Sagra della cuccagna – Marittima
1 – 2 agosto
Sagra te lu noce – Nociglia
1 – 2 agosto
Festa de la cucuzzata – Vitigliano
1 – 2 agosto
Sagra dell’uva cardinal – Guagnano
1 – 9 agosto
Birra e sound – Galatina
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