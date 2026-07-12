Controllo su un’auto sospetta fa scattare due denunce: sequestrata droga, recuperata refurtiva

CASARANO (Lecce) – Un normale controllo stradale si è trasformato in una doppia operazione di polizia giudiziaria a Casarano, dove i militari della locale compagnia, guidati dal capitano Aldo Gargiulo, hanno denunciato a piede libero due persone per reati differenti, legati rispettivamente allo spaccio di stupefacenti e al furto.
L’attenzione degli uomini dell’Arma si è concentrata su una vettura sospetta intercettata nelle vie della cittadina. La successiva perquisizione personale e veicolare a carico del conducente, un 44enne residente a Specchia, ha portato alla scoperta e al sequestro di poco meno di un grammo di cocaina, diversi grammi di hashish, sostanza da taglio e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Per l’uomo è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.
L’intervento ha preso una piega ulteriore quando i carabinieri hanno fermato e identificato una 39enne di Ruffano, notata scendere dall’abitacolo dell’auto poco prima del controllo. La donna, seguita a distanza dai militari mentre si muoveva con fare sospetto tra le abitazioni della zona nel tentativo di introdursi all’interno, è stata fermata e sottoposta a perquisizione.
Addosso le è stata trovata una macchina fotografica risultata rubata poco prima, poi immediatamente restituita al legittimo proprietario. Raccordo il pubblico ministero di turno, la 39enne è stata indagata in stato di libertà per furto in abitazione e ricettazione.
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