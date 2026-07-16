Divampa l’incendio e una coppia di anziani resta intossicata dal fumo insieme alla loro cagnolina

Morciano di Leuca (Lecce) – Coppia di anziani e la loro cagnetta restano intossicati dal fumo di un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi. L’episodio si è verificato in una zona caratterizzata da fitta vegetazione tra Morciano di Leuca e la costa ionica.
Scattato l’allarme, per spegnere le fiamme sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile. E sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale. Da qui l’individuazione di un’abitazione completamente avvolta dal fumo. Si trattava proprio della casa abitata dalla coppia di anziani, trovati con evidenti difficoltà respiratorie, insieme alla loro cagnolina.
Subito è stato richiesto l’intervento del 118, che hanno portato marito e moglie, in codice rosso, in ospedale a Gallipoli. E anche la cagnetta è stata affidata alle cure di un veterinario.
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