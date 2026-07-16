Incubo in diretta social: aggredisce la moglie su TikTok e la minaccia con una pala. Arrestato 57enne

LECCE – Una violenta aggressione consumata in diretta streaming, sotto gli occhi terrorizzati di decine di utenti collegati su TikTok. È accaduto a Lecce, dove gli agenti delle Volanti hanno arrestato in flagranza di reato un leccese di 57 anni, con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia.

Il dramma si è consumato intorno alle 15:00 di martedì scorso. La vittima si trovava in casa, impegnata in una videochiamata di gruppo sulla piattaforma social con circa quaranta partecipanti, tra cui un’amica d’infanzia. All’improvviso, senza alcun motivo apparente, il marito si è scagliato contro di lei, colpendola ripetutamente al volto e alle braccia utilizzando un pesante manufatto in legno a forma di testa di elefante e un candelabro in metallo. Le violenze in diretta hanno causato l’improvvisa interruzione del collegamento video.

Subito dopo, l’uomo è uscito momentaneamente dall’appartamento, sbatteidola porta e sferrando calci con tale violenza da sradicare l’infisso dalla parete, facendolo crollare addosso alla donna. Non ancora carico, il 57enne è rientrato in casa brandendo una pala e minacciando di morte la moglie: “Io ti seppellisco”, per poi allontanarsi a piedi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

A far scattare l’allarme è stata l’amica d’infanzia della vittima, testimone oculare della diretta, che si è precipitata sul posto allertando contemporaneamente il 118. Una volta giunti nei pressi dello stabile, al sesto piano, i sanitari sono stati intercettati e minacciati dall’aggressore, che ha tentato attivamente di bloccare i soccorsi.

L’intervento immediato di due pattuglie della Questura di Lecce ha permesso di neutralizzare l’uomo, che nel frattempo aveva cercato nuovamente di fare rientro nell’appartamento. Dagli accertamenti successivi è emerso che il 57enne era già gravato da precedenti specifici e che le violenze fisiche e verbali all’interno delle mura domestiche si consumavano ormai con cadenza quotidiana.

La donna, che ha riportato traumi al mento ed ematomi multipli sulle braccia, è stata medicata sul posto ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Lecce “Borgo San Nicola”.