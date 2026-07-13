Donazione multi organo al Vito Fazzi di Lecce, un 61enne ha donato cuore, fegato, reni e cornee

LECCE – Un uomo di 61 anni, deceduto nel Reparto di Anestesia e Rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, ha donato cuore, fegato, reni e cornee. Dopo l’accertamento di morte encefalica i familiari dell’uomo hanno dato il consenso alla donazione.

Le operazioni di prelievo hanno coinvolto il personale del Reparto di Anestesia e Rianimazione, gli operatori del Gruppo Operatorio, medici di diverse discipline e la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi”.

“Ringrazio, a nome della Direzione strategica, tutti gli operatori e le operatrici coinvolti in un intervento così complesso ed esprimo cordoglio ai familiari dell’uomo che, in un momento di profondo dolore, hanno assunto una decisione di grande umanità e generosità, consentendo a persone in attesa di trapianto la concreta possibilità di un nuovo inizio”, dichiara il Direttore Generale della ASL Lecce, Gianluca Capochiani.

Quella avvenuta sabato è la sesta donazione multi organo da inizio anno nel Vito Fazzi di Lecce.