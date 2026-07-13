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Donazione multi organo al Vito Fazzi di Lecce, un 61enne ha donato cuore, fegato, reni e cornee

A distanza di pochi giorni dall'ultima donazione, un uomo di 61 ha donato cuore, fegato, reni e cornee. I familiari hanno espresso il consenso alla donazione

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