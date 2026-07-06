“Teatini in Musica”, dal 17 al 19 luglio tre concerti

LECCE – Dal 17 al 19 luglio 2026, il Chiostro dei Teatini di Lecce torna ad accogliere “Teatini in Musica”, la rassegna estiva che trasforma uno dei luoghi più affascinanti della città in un elegante salotto all’aperto dedicato alla grande musica. Tre serate consecutive, tutte con inizio alle ore 20.45, accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro che attraversa il jazz orchestrale, la musica di George Gershwin e le suggestioni del tango contemporaneo, in un dialogo continuo tra tradizione e innovazione.

Immerso nella straordinaria cornice seicentesca del Chiostro dei Teatini, la rassegna si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate leccese, capace di coniugare qualità artistica, atmosfere uniche e proposte musicali di respiro internazionale. La rassegna è realizzata dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con il Comune di Lecce, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

Ad inaugurare “Teatini in Musica”, venerdì 17 luglio, sarà la Bud Powell Jazz Orchestra con il progetto “Open Circle”. Diciotto musicisti guidati dal trombettista e compositore Simone Stefanizzi daranno vita a un concerto di grande impatto, in cui la tradizione delle grandi orchestre jazz incontra la creatività contemporanea. Il repertorio alterna composizioni originali firmate dallo stesso Stefanizzi a riletture della tradizione jazzistica arricchite da nuovi arrangiamenti. Una formazione che si è distinta per qualità artistica e originalità, capace di costruire un dialogo costante tra le radici storiche del jazz e nuove prospettive espressive, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

Sabato 18 luglio sarà la volta di “Gershwin Suite”, un emozionante omaggio a George Gershwin con Gino Saladini e il Marco Guidolotti Jazz Quartet. Attraverso parole, immagini e musica, lo spettacolo ripercorre la vita e il genio di uno dei compositori più influenti del Novecento, artefice di una sintesi unica tra musica colta e linguaggi popolari. Arricchito da immagini e filmati della New York degli anni Venti e Trenta, il concerto racconta aneddoti, successi e fragilità di un artista straordinario, restituendo al pubblico il ritratto umano e musicale di un protagonista assoluto della storia della musica.

A chiudere la rassegna, domenica 19 luglio, sarà “Mediterrango”, il progetto dell’El Gauche Tango Quartet guidato dal compositore e bandoneonista Nicolas Tognola. Nato dall’omonimo album pubblicato nel 2025, il concerto propone un affascinante incontro tra le sonorità del tango contemporaneo e le culture musicali del Mediterraneo. Le composizioni originali di Tognola, insieme a una selezione di brani tratti dal precedente lavoro discografico “Portenismo”, costruiscono un racconto sonoro ricco di suggestioni, nel quale convivono atmosfere mediterranee, ritmi tangueri e spazi dedicati all’improvvisazione. Ospite speciale della serata sarà la cantante argentina Elisa Lorena, la cui voce intensa e raffinata aggiunge ulteriore profondità espressiva a un progetto che ha già conquistato pubblico e critica in importanti festival e stagioni concertistiche italiane. Un viaggio musicale che unisce Europa e Sud America, memoria e contemporaneità, passione e ricerca artistica.

Tre concerti, tre percorsi musicali differenti e complementari, uniti dalla volontà di offrire al pubblico esperienze artistiche autentiche e di alto livello. “Teatini in Musica” torna così a celebrare il fascino dell’incontro tra musica e bellezza, confermando il Chiostro dei Teatini come uno dei luoghi simbolo dell’estate culturale salentina.

Biglietti e abbonamenti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

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Fino al 14 luglio, i biglietti costano per tutti

15 € nel Primo Settore

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Fino al 14 luglio l’abbonamento ai tre concerti della rassegna costa

40 € nel Primo Settore

30 € nel Secondo Settore.

Dal 15 luglio i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

ABBONAMENTO

PRIMO SETTORE: Intero € 50, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 40

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PREZZI dei BIGLIETTI

PRIMO SETTORE: Intero € 20, Ridotto* € 18, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 15

SECONDO SETTORE: Intero € 15, Ridotto* € 13, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ e 57^ Stagione Serale, Concerti con Aperitivo CMS 25-26 e Classica d’Estate & Wine 2026 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l’acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 2,00 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

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Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.