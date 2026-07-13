“Longa è a jurnata” di Mana Chuma è il nuovo appuntamento del Festival NAT- Nature Arts Technologies

CAVALLINO (Lecce) – È “Longa è a jurnata” il nuovo appuntamento del Festival NAT- Nature Arts Technologies / Non indifferente à la natura, curato e ideato da Astràgali Teatro e dall’International Theatre Institute Italia – UNESCO. Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia calabrese Mana Chuma Teatro, viene proposto giovedì 16 luglio, alle 21, negli spazi all’aperto del Museo Diffuso di Cavallino.

La storia, scritta da Salvatore Arena, che la interpreta insieme a Massimo Barilla, prende vita alla fine degli anni ’70, in una cantina angusta, condivisa da Vanni e Peppi, due uomini legati da un’antica amicizia. Vanni vive quasi da recluso, da quando un incidente sul lavoro lo ha reso infermo a un braccio, ma nonostante tutto, continua a sognare una vita migliore. Peppi, precario, passa da un piccolo lavoro a un altro ma senza riuscire a sbarcare il lunario. Un giorno il cerchio intorno a loro sembra stringersi più in fretta del solito e anche le ultime risorse sembrano consumarsi. I due uomini non potranno più rimandare l’ultimo e decisivo tentativo di riscatto.

“Mettere in scena Longa è a jurnata – spiega Salvatore Arena – significa immergersi in un’oscurità che non è solo assenza di luce, ma condizione dell’anima. Il “basso”, è un organismo vivo: un utero di tufo e umidità che accoglie e schiaccia i corpi di Vanni e Peppe. In questo spazio, le scenografie di Aldo Zucco si impongono come installazioni simboliche, metafore di una materia consumata dal tempo e dall’abbandono. Non sono semplici arredi, ma presenze scultoree che danno forma al logoramento dell’esistere, rendendo tangibile la frizione tra l’uomo e il suo baratro. ”

Mana Chuma è una compagnia di teatro contemporaneo calabrese, diretta da Massimo Barilla e Salvatore Arena, impegnata nell’ambito del teatro civile e nel raccontare la storia contemporanea del Sud Italia, vincitrice del Premio della Critica 2019 ANCT. Ha sviluppato una propria ricerca poetica e artistica per creare nuove forme di drammaturgia e teatro narrativo utilizzando sia l’italiano che il dialetto regionale e curando in particolar modo la ricerca sullo spazio e la sperimentazione di luoghi “altri” per il teatro.

NAT- Nature Arts Technologies Festival è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC Puglia 2021-2027 – Linea d’intervento 06.02 “Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura nell’inclusione e innovazione sociale”) e dal FSNV del Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2). La rassegna è organizzata con la collaborazione dell’International Theatre Institute Italia, del Museo Diffuso di Cavallino, della Riserva Naturale e Oasi WWF Le Cesine, del Comune di Cavallino e dei Missionari Comboniani di Cavallino.

Ingresso 5 euro.